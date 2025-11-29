English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lauren Bell RCB: స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ కాదు..ఇప్పుడు ఆర్సీబీలోకి కొత్త అందం వచ్చింది! మామూలు బ్యూటీ కాదు!

Lauren Bell WPL 2026: ఐపీఎల్ ప్రేమికులకు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ‌కూడా సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే వచ్చే సీజన్‌కు సంబంధించిన మెగా వేలం ముగిసింది. ఇంతకుముందు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ఆర్సీబీ మహిళా జట్టులోకి ఇప్పుడు మరో బ్యూటీ చేరనుంది. ఇప్పటి వరకు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌కు స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ తర్వాత అంతటి అందంలో ఒక్కసారిగా క్రష్‌ లిస్ట్‌లో జాయిన్ అయ్యింది. ఇంతకీ ఆ అందం ఎవరో? ఏం చేస్తుందో? ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
ఐపీఎల్ ప్రేమికులకు ఇప్పుడు ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ‌కూడా సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే వచ్చే సీజన్‌కు సంబంధించిన మెగా వేలం ముగిసింది. ఇంతకుముందు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ఆర్సీబీ మహిళా జట్టులోకి ఇప్పుడు మరో బ్యూటీ చేరనుంది.

ఇప్పటి వరకు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌కు స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ తర్వాత అంతటి అందంలో ఒక్కసారిగా క్రష్‌ లిస్ట్‌లో జాయిన్ అయ్యింది. ఇంతకీ ఆ అందం ఎవరో? ఏం చేస్తుందో? ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

లారెన్ బెల్..ఈమె అందంగా ఉండటమే కాకుండా.. ఆటలో కూడా బలమైన క్రీడాకారిణిగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె అందంతోనే కాకుండా బౌలింగ్‌తోనూ ఫ్యాన్స్‌కు చెమటలు పట్టిస్తుంది. 6.2 అడుగుల పొడవున్న లారెన్.. తన స్వింగ్, పేస్ బౌలింగ్‌తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపిస్తుంది.   

ఇప్పుడు లారెన్ బెల్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మహిళా జట్టులో చేరనుందని తెలిసి ఫ్యాన్స్‌ తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. తాజాగా ఆమె ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌ కోసం ఓ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఆమె అందానికి, మాటలకు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు. 

ఇప్పుడు లారెన్ బెల్ ఆర్సీబీలో చేరనుందనే వార్త ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. లారెన్‌ గురించి ఇప్పుడు గూగుల్‌లో తెగ వెతికేస్తున్నారు. దీంతో ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ 2026 కూడా ట్రెండ్ అవుతోంది.

ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన ఈ పేస్ బౌలర్ లారెన్ బెల్‌ను ఆర్సీబీ జట్టు 90 లక్షలకు వేలంలో సొంతం చేసుకుంది. మాజీ టీమ్‌మేట్ రేణుకా సింగ్‌ను 60 లక్షలకు అందుబాటులో ఉన్నా.. ఆమెను తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపని ఆర్సీబీ.. ఆమె స్థానంలో లారెన్ బెల్‌ను జట్టులోకి చేర్చింది.

ఈ కొత్త క్రష్ పట్ల ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌ కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. వేలం ముగిసిన వెంటనే ఆమె పేరును సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. 

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ విషయానికి వస్తే RCB అభిమానులు గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. పురుషుల ఐపీఎల్‌ టీమ్‌కు ఎంతో క్రేజ్ ఉందో.. అదే క్రేజ్ ఇప్పుడు మహిళా జట్టుకు కూడా వచ్చింది. 

ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ అందం లారెన్ బెల్ గురించి మీరు సోషల్ మీడియాలో వెతికేయండి.

