/Lava Agni 4: లావా అగ్ని 4 5Gపై అదిరిపోయే డీల్.. రూ.28,000 ఫోన్ రూ.1,449కే ధరకే మీ సొంతం!

Lava Agni 4 Price In India: అమెజాన్లో Lava Agni 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,449కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Lava Agni 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.67-అంగుళాల 1.5K AMOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2400 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ Lava Agni 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ MediaTek Dimensity 8350 (4nm చిప్సెట్) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ 8GB వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్తో విడుదల చేసింది. ఇది 256GB UFS 4.0 స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50MP (OIS) మెయిన్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
Lava Agni 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా శక్తివంతమైన 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన Samsung JN1 సెన్సార్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 5000mAh బ్యాటరీ, 66W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. దీంతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 క్లీన్ UI - నో బ్లోట్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన మెటల్ ఫ్రేమ్, మ్యాట్ AG గ్లాస్ బ్యాక్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ Lava Agni 4 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో అల్యూమినియం అల్లాయ్ మెటల్ ఫ్రేమ్తో రావడం దీని ప్రత్యేకతని చాలా మంది టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఫోన్కు మంచి ప్రీమియం లుక్ను అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన లావా సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన వాయు AI ఫీచర్లతో లభిస్తోంది. దీని వల్ల AI కాల్ సమ్మరీ, AI ఫోటో ఎడిటర్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర MRP రూ.28,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని అమెజాన్లో సమ్మర్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 7 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఇది రూ.26,999కే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ EMI ఆప్షన్తో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించేవారికి ఏకంగా రూ.25,550 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.1,449కే పొందవచ్చు.