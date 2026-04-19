Lava Bold 2 5G Offer: Lava Bold 2 5G సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ అమెజాన్లో అత్యంత తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగిస్తే ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.999 లోపే పొందవచ్చు. అదేవిధంగా దీనిపై అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది.
Lava Bold 2 5G Offer Latest News: ప్రముఖ స్వదేశీ కంపెనీ లావా మార్కెట్లోకి ఇటీవలే అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది లావా Lava Bold 2 5G సిరీస్ పేరుతో లంచ్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు, ప్రస్తుతం అమెజాన్ లో దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ మనం తెలుసుకుందాం..
Lava Bold 2 5G మొబైల్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరలో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభిస్తున్న మొబైల్స్లో ఇది ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందని భావించవచ్చు.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.67 అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేతో లాంచ్ చేసింది.
Lava Bold 2 5G స్మార్ట్ఫోన్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తోంది.. దీనివల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7050 ప్రాసెసర్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ కు ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది..
ఈ Lava Bold 2 5GG స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ 128 Gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన సోనీ సెన్సార్ తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2కె వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం 8 MP కెమెరా సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
Lava Bold 2 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh భారీ బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల బ్యాటరీ ఎంతో సులభంగా చార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 13 లేదా 14 వెర్షన్తో వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఎటువంటి అదనపు యాప్స్ (Bloatware), యాడ్స్ ఉండవు (Clean Android Experience)తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఇక ఈ Lava Blaze 2 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే ప్రస్తుతం అమెజాన్లో ఇది రూ.13,999 లోపే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.400 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.999లోపే ఈ Lava Bold 2 5G మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు..