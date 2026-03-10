English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lavanya Tripathi: సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు.. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు లావణ్య త్రిపాఠి ఫిర్యాదు!

Lavanya Tripathi Konidela: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితంపై నెగిటివ్ కామెంట్స్, ట్రోలింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్‌ ఎక్కువగా ట్రోలింగ్, అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. తాజాగా, మెగా కోడలు, నటి లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల.. తనపై సోషల్ మీడియాలో కొందరు వ్యక్తులు హద్దులు మీరి కామెంట్స్ చేస్తున్నారని సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది.
 
సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సెలబ్రిటీలపై విపరీతంగా ట్రోలింగ్ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కొందరు ఫేక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసి మరీ సెలబ్రిటీలపై వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా తనపై జరుగుతున్న వేధింపులపై మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి.. హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 

‘పర్పుల్ క్రెయాన్00’ అనే ఇన్‌స్టా అకౌంట్ ద్వారా తనను, తన కుటుంబ సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. అసభ్య పోస్టులు, కామెంట్లు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో లావణ్య పేర్కొంది. తనపై ట్రోలింగ్ మాత్రమే కాకుండా మార్ఫింగ్ ఫోటోలు, అసత్య ప్రచారాలను సర్క్యులేట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.   

ఈ వేధింపులు తన పర్సనల్ లైఫ్, గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో లావణ్య పేర్కొంది. లావణ్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 67తో పాటు భారత న్యాయ సంహిత 78, 79 కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

అయితే ఆ ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ను క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. అలాగే ఆ అకౌంట్ ద్వారా చేసిన అసభ్య పోస్టులను తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లావణ్య పోలీసులను కోరారు.     

కాగా ఐడిలు, యూట్యూబ్ థంబ్‌నైల్స్, ఎక్స్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా సెలబ్రిటీలపై అసత్య ప్రచారాలకు పాల్పడుతూ, తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.

