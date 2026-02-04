Lavanya Tripathi: ఆనంద క్షణాలను అసహ్యంగా మార్చకండి.!. వాళ్లకు లావణ్య త్రిపాఠి మాస్ వార్నింగ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Lavanya tripathi fires Social media Trolls: కొంత మంది కావాలని కొడుకులు, కూతుళ్లు అంటూ చిరంజీని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని నటి లావణ్య త్రిపాఠి మండిపడ్డారు. ఇలాంటి లేని పోనీ రూమర్స్ వ్యాప్తిచేయోద్దని అన్నారు. మొత్తంగా మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి చేసిన ట్విట్ల ో చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
ఇటీవల కాలంలో సెలబ్రీలను టార్గెట్ గా చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. కావాలని పర్సనల్ విషయాలను పెళ్లి, డేటింగ్ అంటూ రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. దీనిపై ఎన్నిసార్లు ఇండస్ట్రీలోని వారు రియాక్ట్ అయిన ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. తాజాగా.. చిరంజీవి ఇంట కవలలు పుట్టారు. ఉపాసన , రామ్ చరణ్ దంపతులకు బాబు, పాపకు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
జనవరి 31న ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చారు. వీరిలో ఒకరు మగబిడ్డ కాగా, మరొకరు ఆడబిడ్డ కావడంతో మెగా కుటుంబంలో సంబరాలు డబుల్ అయ్యాయి. ఇండస్ట్రీతో పాటు, అభిమానులు ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పారు. అదే విధంగా రామ్ చరణ్ కు మగ పిల్లాడు పుట్టడన్న వేణుస్వామిని ట్రోల్స్ కూడా చేశారు.
భారీగా అభిమానులు ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. మెగా కుటుంబంలో తమ ఇష్టదైనమైన ఆంజనేయుడి అనుగ్రహంతో కవలలు పుట్టారని చిరంజీవి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తన ఇంట్లో మనవడు పుట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ తన ఆనందంను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. కొంత మంది మెగాస్టార్ చిరు గతంలో చేసిన కామెంట్స్ పై రచ్చ రాజేశారు. తన కుటుంబంలో ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారని, ఇల్లంతా లేడీస్ హస్టల్ లా మారిందని గతంలో చిరంజీవి గతంలో మాట్లాడారు. రామ్ చరణ్ కు మగబిడ్డ పుడితే బాగుంటుందని చిరంజీవి అన్నారు. దీనిపై అప్పట్లోనే దుమారం రాజుకుంది.
అయితే తాజాగా.. దీనిపై మరోసారి నెట్టింట చిరంజీవిని కొంత మంది ట్రోల్స్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మనవడు, మనవరాలు అని ఈ తేడాలు చూపించడం ఏంటని కొంత మంది పోస్ట్ లు పెట్టారు. దీనిపై మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి రియాక్ట్ అయ్యారు. తాను సాధారణంగా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లపై తాను రియాక్ట్ కానని అన్నారు.
కానీ ఆనందంలో ఉన్న కుటుంబంలో.. ఆనంద క్షణాలను అసహ్యంగా మార్చొద్దన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మనవలు, మనవరాళ్లలో తేడాలు చూపించరని అన్నారు. ఇలాంటి కుంచితమైన ఆలోచనలు మానుకొవాలన్నారు.
మొత్తంగా ఒక కుటుంబంలో కవలలు జన్మించిన ఆనందంలో ఉన్నారని, మీ కాంట్రవర్సీ పోస్టులతో వాటిని నీరుగార్చొద్దని చురకలు అంటించారు. ఇదిలా ఉండగా లావణ్య త్రిపాఠి ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత తన పోస్ట్ ను డిలీట్ చేశారు. మొత్తంగా లావణ్య త్రిపాఠి చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు ఇటీవల రామ్ చరణ్ ఆస్పత్రికి క్లీంకారతో వచ్చినప్పుడు అభిమానులు చేసిన అతిపై రామ్ చరణ్ సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. తన కూతురు పోస్ట్ లను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయోద్దన్నారు.