Lavanya Tripathi: మెగా ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్ సీక్రెట్స్ బయట పెట్టేసిన లావణ్య త్రిపాఠి..!

Mega Family Whatsapp Group : మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లి తర్వాత తన జీవితంలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టింది. తాజాగా కుమారుడు జన్మించడంతో ఆమె పూర్తిగా ఫ్యామిలీకి సమయం కేటాయిస్తోంది. దీంతో కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. అయితే ఆమె నటించిన సతీ లీలావతి సినిమా త్వరలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా లావణ్య త్రిపాఠి అభిమానులతో ముచ్చటించింది.
ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆమె సరదాగా సమాధానాలు ఇచ్చింది. అందులో ఒక ఫ్యాన్ అడిగిన ప్రశ్న అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. “మెగా ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో ఎవరు ఎక్కువగా మెసేజ్లు చేస్తారు?” అని అడగగా, లావణ్య వెంటనే “సాయి ధరమ్ తేజ్… అంటే సాయి దుర్గ తేజ్ ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటారు” అని చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన ఈ సమాధానం ఫ్యాన్స్కు చాలా ఆసక్తిగా అనిపించింది.
ఇక మరో ప్రశ్నలో ఆ గ్రూప్ పేరు ఏమిటి అని అడిగారు. దీనికి లావణ్య త్రిపాఠి నేరుగా సమాధానం ఇవ్వకుండా కొంచెం సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసింది. “ఆ గ్రూప్ పేరు నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ను నేను క్రియేట్ చేయలేదు” అని స్పష్టం చేసింది. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ పేరు ఏమిటి అనే ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
అయితే మరో గ్రూప్ గురించి మాత్రం ఆమె వివరాలు చెప్పింది. “We Are Obsessed” అనే గ్రూప్ గురించి మాట్లాడిన లావణ్య, అందులో తాను, తన భర్త వరుణ్ తేజ్, తన అత్త నాగబాబు భార్య, అలాగే నాగబాబు మాత్రమే ఉంటారని తెలిపింది. ఈ గ్రూప్ను తానే క్రియేట్ చేశానని, అందుకే ఆ పేరు చెప్పగలిగానని ఆమె చెప్పింది.
లావణ్య త్రిపాఠి ఇచ్చిన ఈ సమాధానాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మెగా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ గురించి ఆమె చెప్పిన విషయాలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి.
ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేస్తూనే, సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటున్న లావణ్య త్వరలో మళ్లీ సినిమాల్లో కూడా కనిపించబోతుందనే ఆశ అభిమానుల్లో ఉంది.