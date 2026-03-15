Lavanya Tripathi: నేను ఒప్పుకోకపోవడం వల్లే.. విజయ్, రష్మిక పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా ఉన్నారు.. లావణ్య త్రిపాఠి

Lavanya Tripathi: టాలీవుడ్లో కొన్ని సినిమాలు హీరో–హీరోయిన్ల కెరీర్ను మాత్రమే కాదు, వారి వ్యక్తిగత జీవితాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. అలాంటి సినిమాల్లో ఒకటి గీత గోవిందం. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కలిసి నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడి, అది తరువాత ప్రేమగా మారింది. ఇటీవల వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
ఇదే విషయానికి సంబంధించి తాజాగా నటి లావణ్య త్రిపాఠి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పింది.
ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ ఆమెను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. “మీరు చేయలేకపోయిన సినిమాల్లో ఏదైనా మిస్ అయ్యానని అనిపిస్తుందా?” అని ప్రశ్నించగా, లావణ్య త్రిపాఠి చాలా సరదాగా సమాధానం ఇచ్చింది. ఆమె చెప్పిన సమాధానం ఇప్పుడు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ, గీత గోవిందం సినిమా గురించి పరోక్షంగా మాట్లాడింది. ఈ సినిమా ఆఫర్ తనకు వచ్చిందని, కానీ తాను ఆ సినిమాకు నో చెప్పలేదని స్పష్టం చేసింది. నిజానికి మొదట ఈ సినిమాలో నటించడానికి తాను ‘అవును’ అని చెప్పానని తెలిపింది.
కానీ తరువాత కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సినిమా చేయలేకపోయానని చెప్పింది. ముఖ్యంగా దర్శకుడితో వచ్చిన కొన్ని అభిప్రాయ భేదాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి బయటకు రావాల్సి వచ్చిందని ఆమె వివరించింది. ఇప్పుడు చూస్తే అది మంచిదే అయిందని లావణ్య చెప్పింది.
ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న కలిసి నటించారు. ఆ సినిమా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అదే సమయంలో వారి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఆ అనుబంధమే తరువాత ప్రేమగా మారి, చివరికి పెళ్లి వరకు వెళ్లింది.
“నేను ఆ సినిమా చేయకపోవడం వల్లే వాళ్లు కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు వాళ్లు ఇద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అది చూస్తే నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది,” అని లావణ్య త్రిపాఠి చెప్పింది.
ప్రస్తుతం లావణ్య త్రిపాఠి కూడా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో హ్యాపీగా ఉంది. ఆమె మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ ను పెళ్లి చేసుకుని కుటుంబ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతోంది. ఇక త్వరలో విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న కలిసి రణబాలి అనే సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు.