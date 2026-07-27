/Lavanya Tripathi: మెగా కోడలిపై ట్రోల్స్.. నెటిజన్ల కౌంటర్!

Lavanya Tripathi:మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి తాజాగా సోషల్ మీడియాలో బాడీ షేమింగ్కు గురవడం చర్చనీయాంశమైంది. ప్రసవం తర్వాత శరీరంలో వచ్చిన సహజ మార్పులపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు చేయగా, అభిమానులు మాత్రం ఆమెకు అండగా నిలుస్తున్నారు. మహిళలపై బాడీ షేమింగ్ను ఖండిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున మద్దతు వ్యక్తమవుతోంది.
మెగా కోడలు, ప్రముఖ నటి లావణ్య త్రిపాఠి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో బాడీ షేమింగ్కు గురవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రసవం అనంతరం శరీరంలో వచ్చిన సహజ మార్పుల కారణంగా కొందరు నెటిజన్లు ఆమె రూపురేఖలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయగా, మరోవైపు అభిమానులు, పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమెకు బలంగా మద్దతు తెలుపుతున్నారు. మహిళల శరీరంలో గర్భధారణ, ప్రసవం తర్వాత వచ్చే మార్పులను గౌరవించాలని నెటిజన్లు సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల ఓ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరైన లావణ్య త్రిపాఠి ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఆ కార్యక్రమంలో ఆమె గతంతో పోలిస్తే కొద్దిగా బరువు పెరిగినట్లు కనిపించడంతో కొందరు సోషల్ మీడియాలో బాడీ షేమింగ్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. "ఆంటీలా కనిపిస్తున్నారు" వంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ఈ అంశం పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
అయితే ఈ ట్రోలింగ్పై అభిమానులు తీవ్రంగా స్పందించారు. తల్లిగా మారిన తర్వాత మహిళ శరీరంలో మార్పులు రావడం పూర్తిగా సహజమని, కోలుకోవడానికి సమయం అవసరమని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒక మహిళను ఆమె ప్రతిభ, వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా అంచనా వేయాలని, రూపాన్ని ఎగతాళి చేయడం సరైన సంస్కృతి కాదని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం #SupportLavanyaTripathi వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లు ట్రెండ్ అవుతూ ఆమెకు మద్దతు పెరుగుతోంది.
లావణ్య త్రిపాఠి మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. గత ఏడాది ఈ దంపతులకు పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. తమ కుమారుడికి వాయువ్ తేజ్ అని పేరు పెట్టిన వారు ప్రస్తుతం కుటుంబ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మాతృత్వం కారణంగా కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న లావణ్య, త్వరలోనే కొత్త ప్రాజెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
2012లో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అందాల రాక్షసి చిత్రంతో టాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా పరిచయమైన లావణ్య త్రిపాఠి, ఆ తర్వాత భలే భలే మగాడివోయ్, సోగ్గాడే చిన్నినాయనా, మిస్టర్, యుద్ధం శరణం, అంతరిక్షం 9000 KMPH వంటి చిత్రాల్లో నటించి ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. ప్రస్తుతం ఆమెపై జరిగిన బాడీ షేమింగ్ ఘటన సోషల్ మీడియాలో మహిళలపై జరిగే ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్, బాడీ షేమింగ్ సంస్కృతిపై మరోసారి చర్చకు కారణమైంది.