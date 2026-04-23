Laxmi Narayana Rajayoga: లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం 2026 ఎఫెక్ట్‌.. కనకవర్షంలో తడిసిముద్దవ్వబోయే 4 రాశులు ఇవే!

Laxmi Narayana Rajayoga In May 2026: మే నెలలో ఏర్పడే ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయం వీరికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నిపుణులు తెలుపున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం పొందే రాశులవారి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Laxmi Narayana Rajayoga In May 2026: గ్రహ గమనాల పరంగా మే నెలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహాల సంచారం చేయబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో జరిగే గ్రహాల మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశులవారి అదృష్టం తలకిందులు కాబోతోంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు, విలాసాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు గ్రహాలు కలయిక జరపడం విశేషం..
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మే 14న శుక్రుడు మిథునంలో సంచారంతో కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతం జరుగుతుంది. అయితే, మే 29న బుధుడు కూడా సొంత రాశి అయిన మిథునంలోకి వెళ్లడంతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో మే చివరి వారం నుంచి ఈ యోగ ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఏ రాశులవారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

తుల రాశివారికి ఈ లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో మే చివరి వారం నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరు తప్పకుండా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులు కూడా పొందే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా విపరీతంగా జరుగుతాయి.   

ఈ యోగ ప్రభావంతో సొంత రాశివారికి కూడా ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తయ్యే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా లభించబోతోంది. వ్యాపరాలు చేసేవారికి భారీ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు కూడా కాబోతోంది. 

బుధుడు, కన్య రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగంతో కెరీర్‌ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో అద్బుతమైన పదోన్నతులు కూడా విపరీతంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించేవారికి ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.   

లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవిత భాగస్వామితో వస్తున్న విభేదాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉద్యోగాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.   

