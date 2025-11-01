English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PPF: పీపీఎఫ్‎లో రూ.1.5లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి.. ప్రతి నెలా రూ.99వేలు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండానే..!!

Public Provident Fund: చిన్న పొదుపులే భవిష్యత్తుకు బాసటగా నిలుస్తాయి. అందుకే పీపీఎఫ్ లో చిన్న పొదుపులు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తు కోసం డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. పీపీఎఫ్ నుంచి నెలకు రూ. 99వేల రూపాయలు సంపాదించే మార్గం ఇప్పుడు మీకు చెబుతాము. 
1 /8

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ చిన్న వాయిదాల్లో డబ్బు ఆదా చేసుకునేందుకు గొప్ప మార్గమని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే డబ్బుకు హామీతో కూడిన రాబడి, పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. పీపీఎఫ్ లో ప్రస్తుతం వడ్డీ రేటు 7.1శాతంగా ఉంది. 

2 /8

మీరు పీపీఎఫ్ లో డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెలకు రూ. 99వేలు ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా సంపాదించుకోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.   

3 /8

మీరు పీపీఎఫ్ లో ఏడాదికి కనీసం 500 డిపాజిట్ చేయాలి. గరిష్టంగా రూ. 1.5లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.   

4 /8

రూ. 99వేల సంపాదించేందుకు మీరు ఏడాదికి రూ. 1.5 లక్షల ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మెచ్యూరిటీ సమయం వరకు 15ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి కొనసాగించాలి.   

5 /8

ఈ మొత్తం ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి 5 మధ్యలో వాయిదాలను చెల్లించాలి.   

6 /8

ఈ విధంగా 15ఏళ్ల లోపు మీకు రూ. 22.5లక్షల వడ్డీ వస్తుంది. మీరు దీన్ని 20 సంవత్సరాలుకొనసాగిస్తే మీకు మొత్తం రూ. 66. 55లక్షలు వస్తాయి.   

7 /8

25 సంవత్సరాల పాటు రూ. 1.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఈ మొత్తం రూ. 37.5 లక్షలకు పెరుగుతుంది.  31 సంవత్సరాల తర్వాత రూ. 46.5 లక్షలకు పెరుగుతుంది. దీని తర్వాత, మీరు మీ PPF నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.   

8 /8

7.1శాతం వడ్డీ రేటుతో, మీరు 31 సంవత్సరాలలో సుమారు రూ. 13,92,000 వడ్డీని సంపాదిస్తారు. అంటే మీరు నెలకు రూ. 99,000 సంపాదిస్తారు.  

