Public Provident Fund: చిన్న పొదుపులే భవిష్యత్తుకు బాసటగా నిలుస్తాయి. అందుకే పీపీఎఫ్ లో చిన్న పొదుపులు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తు కోసం డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. పీపీఎఫ్ నుంచి నెలకు రూ. 99వేల రూపాయలు సంపాదించే మార్గం ఇప్పుడు మీకు చెబుతాము.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ చిన్న వాయిదాల్లో డబ్బు ఆదా చేసుకునేందుకు గొప్ప మార్గమని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే డబ్బుకు హామీతో కూడిన రాబడి, పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. పీపీఎఫ్ లో ప్రస్తుతం వడ్డీ రేటు 7.1శాతంగా ఉంది.
మీరు పీపీఎఫ్ లో డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెలకు రూ. 99వేలు ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా సంపాదించుకోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
మీరు పీపీఎఫ్ లో ఏడాదికి కనీసం 500 డిపాజిట్ చేయాలి. గరిష్టంగా రూ. 1.5లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.
రూ. 99వేల సంపాదించేందుకు మీరు ఏడాదికి రూ. 1.5 లక్షల ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మెచ్యూరిటీ సమయం వరకు 15ఏళ్ల పాటు పెట్టుబడి కొనసాగించాలి.
ఈ మొత్తం ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రతి ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి 5 మధ్యలో వాయిదాలను చెల్లించాలి.
ఈ విధంగా 15ఏళ్ల లోపు మీకు రూ. 22.5లక్షల వడ్డీ వస్తుంది. మీరు దీన్ని 20 సంవత్సరాలుకొనసాగిస్తే మీకు మొత్తం రూ. 66. 55లక్షలు వస్తాయి.
25 సంవత్సరాల పాటు రూ. 1.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఈ మొత్తం రూ. 37.5 లక్షలకు పెరుగుతుంది. 31 సంవత్సరాల తర్వాత రూ. 46.5 లక్షలకు పెరుగుతుంది. దీని తర్వాత, మీరు మీ PPF నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
7.1శాతం వడ్డీ రేటుతో, మీరు 31 సంవత్సరాలలో సుమారు రూ. 13,92,000 వడ్డీని సంపాదిస్తారు. అంటే మీరు నెలకు రూ. 99,000 సంపాదిస్తారు.