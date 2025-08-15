New WhatsApp Feature: వాట్సాప్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్. ప్రతిసారీ వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచేలా కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో ముందుకు వస్తున్న వాట్సాప్.. ఇప్పుడు మరో న్యూ ఫీచర్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మరి ఆ కొత్త ఫీచర్ ఏంటి..? ఎలా పనిచేస్తుంది..? అనే విషయాలు ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
వాట్సాప్ యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త. మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ తన కాలింగ్ ఫీచర్లో కొత్త అప్డేట్ తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్లో కాల్స్ను ముందుగానే షెడ్యూల్ చేయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో చాట్ చేయాలన్నా, వర్క్ మీటింగ్ అయినా, మీరు కాల్ సమయాన్ని సెట్ చేసి, ఇతరులను ఆహ్వానించవచ్చు.
కాల్ ప్రారంభమయ్యే ముందు వాట్సాప్ అందరికీ నోటిఫికేషన్ పంపుతుంది. అంతేకాదు, కాల్లో ఎమోజీలతో స్పందించే కొత్త ఫీచర్లు కూడా జోడించారు. ఈ అప్డేట్తో కాల్స్ ట్యాబ్లో రాబోయే కాల్స్ జాబితా, ఎవరు జాయిన్ అవుతున్నారో చూడొచ్చు.
ఇన్వైట్ లింక్లను షేర్ చేయడం ద్వారా ఎవరైనా కాల్లో చేరితే, కాల్ సృష్టించిన వ్యక్తికి అలర్ట్ వస్తుంది. వాట్సాప్ కాల్స్ ఎప్పటిలాగే ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్తో సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఈ కొత్త ఫీచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వాట్సాప్లో కాల్ షెడ్యూల్ చేయడం చాలా సులభం. వాట్సాప్ యాప్ తెరిచి కాల్స్ ట్యాబ్కు వెళ్లండి. కాల్ ఐకాన్పై నొక్కి, మీరు కాల్ చేయాలనుకున్న వ్యక్తిని లేదా గ్రూప్ను ఎంచుకోండి. వెంటనే కాల్ చేయడం కాకుండా, షెడ్యూల్ కాల్ ఎంపికను ఎంచుకుని, తేదీ, సమయం సెట్ చేయండి.
వీడియో కాల్ లేదా ఆడియో కాల్ ఎంచుకుని, గ్రీన్ బటన్ నొక్కండి. షెడ్యూల్ చేసిన కాల్ రాబోయే కాల్స్ జాబితాలో కనిపిస్తుంది. కాల్లో చేరే వారందరికీ వాట్సాప్ రిమైండర్ పంపుతుంది.