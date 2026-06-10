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Bharathiraja Net Worth: దర్శకుడు భారతీరాజా మొత్తం ఆస్తుల విలువ.. ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇదే..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:53 AM IST


Legendary Director Bharathiraja Net Worth: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించ దగ్గ దర్శకుల్లో భారతీరాజా ఒకరు. ఈయన ఈ రోజు ఉదయం వృద్ధాప్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. ఈయన మృతితో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ శకం ముగిసినట్టైయింది. ఈయన మొత్తంగా ఆస్తుల విలువతో పాటు ఈయన ఫ్యామిలీ గ్రౌండ్ ఏంటో చూద్దాం.. 

Bharathiraja Assets 1/5

భారతీరాజా అస్సెట్స్

Bharathiraja Family Background: భారతీరాజా.. తమిళ చిత్రసీమలో బి.ఆర్.పంతులు, బాలచందర్ తర్వాత తనదైన ముద్ర వేసిన దర్శకుల్లో భారతీరాజా ఒకరు. అంతేకాదు దర్శకుడిగా ఒక మూసకు పరిమితం కాకుండా దాదాపు అన్ని జానర్స్‌ను టచ్ చేసిన ప్రజ్ఞశీలి. తన సినిమాలతో క్లాస్ అండ్ మాస్ ఆడియన్స్‌ను అలరించారు. ఈ రోజు చైన్నైలోని తన స్వగృహంలో కన్నుమూసారు. 

Bharathiraja Megaphone 2/5

భారతీరాజా మెగాఫోన్

1941 జూలై 17న తమిళనాడులోని తేని జిల్లా అల్లినగరంలో జన్మించిన భారతీరాజా.. 1977లో కమల్ హాసన్, రజినీకాంత్, శ్రీదేవిలతో తెరకెక్కించిన 16 వయతినిలే’ (పదహారేళ్ల వయసు) సినిమాతో దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టుకొని ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఇన్నేళ్ల కెరీర్‌లో ఈయన ఫ్లాప్ సినిమాలు తెరకెక్కించిన చెత్త సినిమాలను మాత్రం తెరకెక్కించలేదు. దాదాపు 49 యేళ్ల సినీ కెరీర్‌లో దాదాపు 40పైగా చిత్రాలను డైరెక్ట్ చేశారు. పలు సినిమాలను నిర్మించారు. పలు చిత్రాలను కథలను కూడా సమకూర్చారు. 

 

Bharathiraja Family Background3/5

భారతీరాజా ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్

ఈయన ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ విషయానికొస్తే.. భార్య చంద్రలీల, కూతురు జనని ఉన్నారు. ఈయన కుమారుడు మనోజ్ భారతీరాజా 2025లో కన్నుమూయడం కుటుంబానికీ కోలుకోలేని దెబ్బ అని చెప్పాలి. ఈయన్ని అభిమానులు ముద్దుగా ‘ఇయ్యక్కునర్ ఇమయమ్’ పేరుతో పిలిచేవారు. 

bharathiraja Net Worth4/5

భారతీ రాజా నెట్ వర్త్

ఈయన నెట్ వర్త్ విసయానికొస్తే..ఈయన ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ. 80కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇళ్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్ని కలిపి మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం అంచనా వేస్తున్నారు. ఈయన దర్శకుడిగా ఉంటూనే నటుడిగా మారి పలు చిత్రాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలతో అలరించారు. 

 

Bharathiraja directs super stars5/5

సూపర్ స్టార్స్‌తో సినిమాలు

భారతీరాజాగారు.. జెమినీ గణేషణ్, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ,  కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, చిరంజీవి, కార్తీక్ వంటి హీరోలతో సినిమాలను తెరకెక్కించి మంచి విజయాలను అందుకున్నారు. ఇక చిరంజీవితో ఆరాధాన, సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో జమదగ్ని చిత్రాలు కమర్షియల్‌గా అంతగా నడవకపోయినా.. మంచి చిత్రాలుగా గుర్తింపు పొందాయి. ఈయన మృతికి జీ మీడియా న్యూస్ సంతాపం తెలుపుతుంది. 

 

TAGS:
Bharathiraja Net Worth
Bharathiraja Assets
Bharathiraja Family Background
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Chandrababu Naidu
Revanth Reddy
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Telugu cinema
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