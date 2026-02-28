Indian cricketers: కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..

కోహ్లీ సహా పాక్ గడ్డపై ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు వీళ్లే..

Indian cricketers: భారత్ నుంచి విడిపోయిన పాకిస్తాన్.. ఆ తర్వాత మరో రెండు ముక్కలైంది. ఈ సంగతి పక్కన పెడితే.. భారత్ ఏ దేశంతో ఆడినా మన దేశ ప్రజలు ఆసక్తిగా చూస్తారు. కానీ పాకిస్థాన్ తో మాత్రం అదో యుద్దంలా భావిస్తారు. అయితే మన దేశ ఆటగాళ్లు ఎన్నోసార్లు ఆ దేశం గడ్డపై ఆడారు. ఆ దేశం వాళ్లు మన దేశ గడ్డపై ఆడారు. కానీ పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఒక్కటంటే ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడని క్రికెటర్స్ ఎవరున్నారంటే..
Pakistan - India Cricket: దాయాది ప్రత్యర్థి దేశాలైన  భారత్, పాకిస్తాన్ చాలా కాలంగా ఒకదానితో ఒకటి ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు ఆడలేదు. కానీ పొట్టి ప్రపంచ కప్ కూడా మన దేశంతో ఆడనుంది. కానీ ఐసీసీ ఆడకపోతే వేల కోట్లు ఫైన్స్ కట్టాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో అన్నీ మూసుకొని ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ లో ఆడడానికి ఓకే చెప్పింది. 

భారత్, పాకిస్తాన్ రెండు జట్లు ఐసిసికి సంబంధించిన కొన్ని టోర్నమెంట్లలో ఒకదానితో ఒకటి ఆడుతూనే ఉన్నాయి. అయితే  పాకిస్తాన్ లోని రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా గత కొన్నేళ్లుగా మన దేశ ఆటగాళ్లు పాక్ గడ్డపై ఆడటం లేదు. ఒకవేళ పాకిస్తాన్ తో మ్యాచ్ అంటే దుబాయ్ లో ఆడుతున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఎపుడు ఆడే అవకాశం దక్కని అగ్రశ్రేణి భారత ఆటగాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పొట్టి ప్రపంచ కప్ ఆడుతున్న సూర్య కుమార్ సహా ప్రస్తుతం జట్టులో ఉన్న ఏ క్రికెటర్ పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఆడలేదు. 

వీరితో పాటు అశ్విన్ తన కెరీర్‌లో 100 కంటే ఎక్కువ టెస్టులు ఆడాడు. 500 కి పైగా వికెట్లు పడగొట్టాడు కానీ పాకిస్తాన్‌తో వారి స్వదేశంలో ఆడే అవకాశం ఎప్పుడూ రాలేదు. 

రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తో పాటు  విరాట్ కోహ్లీ కూడా అనేక పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ ఆ దేశంతో  ఆడాడు.  కానీ  పాకిస్తాన్‌ గడ్డపై  ఒక్క బంతి కూడా ఎదుర్కోనే అవకాశమే లేదు. 

భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ 'టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన రోహిత్ శర్మ టీమ్ పాకిస్తాన్ తో అనేక సిరీస్ లు ఆడినా..పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఆడే ఛాన్స్ రాలేదు.   

వీరితో పాటు చతేశ్వర్ పుజారా, అజింక్య రహానే కూడా పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఆడే అవకాశమే రాలేదు. ఇక ప్రస్తుతం క్రికెట్ జట్టు సహా భవిష్యత్తు భారత క్రికెట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించే వాళ్లెవరు కూడా పాక్ గడ్డపై ఆడే అవకాశం రాదనే చెప్పాలి. 

