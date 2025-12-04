Lemon Water: నిమ్మరసం పరగడుపున తీసుకుంటే నమ్మలేని ప్రయోజనం..

Lemon Water On Empty Stomach: నిమ్మరసం మనకు తక్షణ శక్తి అందిస్తుంది. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ప్రతిరోజు ఐదు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ఉదయం పరగడుపున నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరారోగ్యానికి మంచిది. ఈ రసం తక్షణ శక్తితో పాటు పోషకాలు కూడా అందుతాయి. కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరగడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. ఇది ఒక సహజసిద్ధమైన వరమని చెప్పవచ్చు.
నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థ కూడా బలపడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. నిమ్మరసంలో క్యాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, విటమిన్ బి కూడా ఉంటుంది .
ఇలా నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెజర్ కూడా అదుపులో ఉంటుంది. శరీర ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నివేదిక తెలిపింది. అంతేకాదు ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతాయని ఫ్రంటీయర్ నివేదిక తెలిపింది
ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా సెల్స్ డామేజ్ కాకుండా నివారిస్తుంది. అంతేకాదు ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. నిమ్మరసం ప్రతిరోజు ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందడంతో పాటు కడుపు క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇది మెటాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది
అంతే కాదు ఇలా నిమ్మరసం రెగ్యులర్గా మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల యాంగ్జైటీ సమస్య కూడా తగ్గుతుందని మరో నివేదికలతో వెల్లడైంది. ఇక ఒబేసిటీతో బాధపడుతున్న వారు రెగ్యులర్గా నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల బరువు నిర్వహణలో ఉంటుంది.
ఇక నిమ్మరసం తీసుకుంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ పేరుకుపోకుండా కూడా కాపాడుతుంది. నిమ్మరసంలో కాల్షియం క్రిస్టల్స్ పేరకుండా నివారిస్తుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో తేనె వేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల మంచిది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)