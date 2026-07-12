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లెనిన్ సహా అఖిల అక్కినేని రీసెంట్ మూవీస్ ఫస్ట్ డే బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:46 PM IST

Akhil Recent Movies 1st Day Collections: టాలీవుడ్ లెజండరీ హీరో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మనవడు..అక్కినేని నాగార్జున రెండు కుమారుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు అఖిల్. అయినా కెరీర్‌ పరంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే..మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది అయ్యవారి పరిస్థితి.  ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ శుక్రవారం ‘లెనిన్’మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా అఖిల్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ దిశగా దూసుకుపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అఖిల్ హీరోగా నటించిన తాజాగా చిత్రంతో పాటు అతని రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..

 

Lenin 1/6

లెనిన్

మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘లెనిన్’  సినిమా డీసెంట్ స్టార్ట్ అందుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 24 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇక మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 7.26 కోట్ల షేర్ అందుకుంది. 

Agent 2/6

ఏజెంట్

అఖిల్ హీరోగా మమ్ముట్టి మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఏజెంట్’.సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో అనిల్ సుంకర నిర్మించిన ఈ  సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 36.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొదటి రోజు రూ. 4.95 కోట్ల షేర్ అందుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో రూ. 4 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.  మొత్తం టోటల్ రన్‌లో రూ. 6.9 కోట్ల షేర్ మాత్రమే అందుకొని బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. 

Most Eligible Bachelor 3/6

మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్..

బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ దర్శకత్వంలో అల్లు అరవింద్ గీతా ఆర్ట్స్ 2 బ్యానర్‌లో నిర్మించిన చిత్రం ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 18.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 6.80 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. తెలుగు స్టేట్స్‌లో రూ. 5.45 కోట్ల షేర్ వసూళు చేసింది. 

Mr Majnu 4/6

Mr మజ్ను..

వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో అఖిల్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మిస్టర్ మజ్ను’. ఈ  సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 4.32 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో రూ. 3.21 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.  ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 22.08 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.  

 

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హలో

నాగార్జున నిర్మాణంలో విక్రమ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘హలో’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 32 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇక ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 3.5 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఇక తెలుగు స్టేట్స్‌లో ఈ సినిమా రూ.2.70 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 

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అఖిల్

వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో నితిన్ నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘అఖిల్’. ఈ  సినిమా అప్పట్లోనే రూ. 42 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్‌గా మొదటి రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 7.6 కోట్ల రాబట్టినఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 9 కోట్ల వరకు షేర్ రాబట్టింది. 

 

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