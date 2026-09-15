/LG 55 ఇంచుల QNED AI TVపై భారీ ఆఫర్.. Flipkartలో ఏకంగా రూ.48,000 వరకు తగ్గింపు!

LG AI QNED WebOS TV 2026 ఎడిషన్ టీవీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఫ్లిప్కార్ట్లో 44 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
LG TV Flipkart offer: ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏ TV అత్యంత తగ్గింపు ధరతో అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
55 అంగుళాలు కలిగిన LG AI QNED evo 82 4K మినీ LED స్మార్ట్ WebOS TV (2026 ఎడిషన్) స్మార్ట్టీవీ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్తొ పాటు మంచి మంచి గేమింగ్ ఫీచర్స్ కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం.. అయితే, ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.1,09,990 కాగా.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో 44 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు పోనూ కేవలం రూ.61,990 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంటే దీనిపై ఏకంగా దాదాపు రూ.48,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3,100 వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి కూడా కొంత మొత్తంలో తగ్గింపు కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు.. దీంతో ఇది కేవలం రూ.58,890లకే లభిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్టీవీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 55 ఇంచులు స్క్రీన్ సైజ్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. ఇది Mini LEDతో పాటు Dynamic QNED Color Pro టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR సపోర్ట్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఇది అద్భుతమైన ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ టీవీ Alpha 8 AI ప్రాసెసర్ 4K Gen3పై పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో Google Geminiతో పాటు Microsoft Copilot AI సెర్చ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇందులో AI Picture కూడా అందుబాటులో ఉండడం వల్ల కంటెంట్కు తగినట్లుగా పిక్చర్తో పాటు ఆడియో క్వాలిటీని ఆటోమేటిక్గా అప్స్కేల్ చేస్తుంది.
ఇది webOS 26 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో Netflix, Prime Video, Disney ప్లస్ Hotstar, YouTube యాప్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు AI Magic రిమోట్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ టీవీలో Native 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో పాటు AMD FreeSync Premium, ALLM గేమింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..