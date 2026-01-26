English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LIC Best Pension Plan: LIC అద్భుత పథకం... ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టండి.. ఆపై ప్రతి నెలా రూ.10,000 మీవే!

LIC Best Pension Plan: ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టి జీవితాంతం నెలవారీ ఆదాయం పొందాలనుకునే వారికి LIC ఒక మంచి పరిష్కారాన్ని అందిస్తోంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బీమా సంస్థ అయిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) తీసుకొచ్చిన స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ ప్రస్తుతం ఎంతో మంది దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ పథకం ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత కోరుకునే వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
LIC స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఒక తక్షణ యాన్యుటీ పథకం. అంటే, మీరు ఒకేసారి మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టిన వెంటనే పెన్షన్ రూపంలో ఆదాయం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఆదాయం పాలసీదారుడు జీవించేంతవరకూ కొనసాగుతుంది. ఈ ప్లాన్‌ను సింగిల్ పాలసీగా లేదా జీవిత భాగస్వామితో కలిసి జాయింట్ పాలసీగా కూడా తీసుకోవచ్చు.

ఇది నాన్-లింక్డ్, నాన్-పార్టిసిపేటింగ్ ప్లాన్ కావడంతో స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావం ఉండదు. అందుకే రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టంలేని పెట్టుబడిదారులకు ఇది అనుకూలమైన ఎంపికగా భావిస్తున్నారు. ఈ పథకంలో కనీస పెట్టుబడి రూ.1 లక్షగా ఉండగా, గరిష్ట పెట్టుబడికి ఎలాంటి పరిమితి లేదు.

పాలసీ తీసుకునే సమయంలోనే పెన్షన్ మొత్తం నిర్ణయించబడుతుంది. నెలవారీ, త్రైమాసిక, అర్ధవార్షిక లేదా వార్షిక పెన్షన్ ఎంపికలను అవసరాన్ని బట్టి ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే, ప్రతి ఏడాది 3శాతం లేదా 6శాతం పెరిగే పెన్షన్ ఆప్షన్, లేదా పాలసీదారుడు మరణించిన తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తాన్ని కుటుంబానికి తిరిగి ఇచ్చే సౌకర్యం కూడా ఉంది.  

ఉదాహరణకు, ఒకరు రూ.20 లక్షలను ఒకేసారి పెట్టుబడి పెడితే, LIC లెక్కల ప్రకారం సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 1.36 లక్షల ఆదాయం లభిస్తుంది. దీన్ని నెలవారీగా తీసుకుంటే సుమారు రూ. 10,800కు పైగా పెన్షన్ వస్తుంది. అయితే ఈ మొత్తం పాలసీదారుడి వయస్సు మరియు ఎంచుకున్న ఆప్షన్‌పై ఆధారపడి మారవచ్చు.

రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు, సీనియర్ సిటిజన్లకు LIC స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ ఒక నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.

