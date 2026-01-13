LIC Bima Sakhi Scheme: మహిళలకు గోల్డెన్‌ ఆఫర్.. పది పాసైనా ప్రతినెలా రూ.7000 పొందే స్కీమ్‌! ఇప్పుడే అప్లై చేయండి..

LIC Bima Sakhi Scheme Details: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎన్నో పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇది ప్రధానంగా లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలతోపాటు రైతులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. అందులో మహిళలకు కూడా లబ్ది పొందే పథకాలు ఉన్నాయి. అదే ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన (LIC Bima Sakhi Yojana). ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం మహిళల సాధికారతకు ఆర్థిక భరోసాకు ఈ ప్రారంభించారు. ఎల్ఐసీ బీమా సఖిలో చేరిన మహిళల మూడేళ్లపాటు స్టైఫెండ్ పొందుతారు. కేవలం 10 పాస్ అయితే చాలు. ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం?
పది పాస్ అయిన మహిళలు కూడా సులభంగా ఆర్థిక భరోసా పొందే బంపర్ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అదే ఎల్ఐసి బీమా సఖీ యోజన. మహిళల సాధికారతకు, ఆర్థిక భరోసాకు ఈ పథకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం పదో తరగతి పాసైనవారు ఈ పథకంలో చేరితే మూడేళ్ల పాటు స్టైఫెండ్ పొందుతారు. ఆ తర్వాత వీరికి ఉద్యోగం కూడా కల్పించనున్నారు.
ఎల్ఐసి బీమా సఖి యోజన 18 ఏళ్ల నుంచి 70 ఏళ్లలోపు ఉన్న మహిళలు ఈ పథకంలో చేరడానికి అర్హులు. కేవలం పదో తరగతి పాస్ అయితే చాలు.. దీనికి ముందుగా ఫ్రీ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ నిర్వహిస్తుంది. ఆ తర్వాత అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ఇక ఎంపికైన మహిళలను ఉమెన్ కెరీర్ ఏజెంట్గా బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎల్ఐసి ఏజెంట్. ఎల్ఐసీ రెగ్యులేషన్ 2017 ప్రకారం ఈ పథకంలో చేరాలంటే శాశ్వత భారత నివాసి అయి ఉండాలి. అయితే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి ఉద్యోగం ఉండకూడదు. అంతేకాదు ఇప్పటికే ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తున్న వాళ్లు, పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ ఉద్యోగులు ఈ పథకానికి అర్హులు కాదు.
ఇక ఈ ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత అభ్యర్థులు తమ ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కి పిలుస్తారు. ఇంటర్వ్యూలో కూడా పాస్ అయినవారికి వారి సంబంధిత ఎల్ఐసి రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఈ పథకంలో చేరిన వారికి ప్రతినెలా స్టైఫెండ్తో పాటు కమీషన్ కూడా పాలసీ విక్రయించినందుకు లభిస్తుంది.
ఈ పథకంలో చేరిన మొదటి ఏడాది రూ.7000 ప్రతినెలా పొందుతారు. ఆ తర్వాత రూ.6000 ప్రతినెలా పొందుతారు. చివరి ఏడాది రూ.5000 ప్రతినెలా స్టైఫండ్గా పొందుతారు. మూడేళ్లు పూర్తయిపోయిన తర్వాత కూడా బీమా సఖి జనరల్ ఏజెంట్గా పని కొనసాగించవచ్చు. ఐదేళ్లు పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగి గ్రాడ్యుయేట్ అయితే అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు