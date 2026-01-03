LIC Bima Sakhi Yojana: 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు నెలకు రూ.7,000 వరకు స్థిర ఆదాయం పొందే అవకాశం కల్పించే LIC బీమా సఖి యోజన దేశవ్యాప్తంగా మహిళల్లో విశేష ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. జీవిత బీమా సంస్థపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకమే ఈ పథకానికి ప్రధాన బలంగా మారింది. మహిళలను ఆర్థికంగా స్వావలంబన చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని డిసెంబర్ 2024లో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు ఇది కొత్త జీవన మార్గాన్ని చూపిస్తున్న పథకంగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
బీమా సఖి యోజన ద్వారా మహిళలు LIC ఏజెంట్ల తరహాలో పని చేస్తారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో ప్రజలకు బీమా ప్రాధాన్యతను వివరించడం, పాలసీలపై అవగాహన కల్పించడం, కొత్త పాలసీలను పరిచయం చేయడం వంటి బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తారు. దీనివల్ల ఒకవైపు ప్రజలకు బీమా భద్రతపై అవగాహన పెరుగుతుండగా, మరోవైపు మహిళలకు నిరంతర ఆదాయ వనరు ఏర్పడుతుంది. ఈ పథకం కింద ఎంపికైన మహిళలకు శిక్షణ కాలంలోనే నెలవారీ గౌరవ వేతనం చెల్లించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
శిక్షణ పొందుతున్న తొలి ఏడాదిలో మహిళలకు నెలకు రూ.7,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. రెండో ఏడాదిలో ఇది రూ.6,000కి, మూడో ఏడాదిలో రూ.5,000కి తగ్గుతుంది. అయితే ఇది కేవలం ప్రాథమిక ఆదాయం మాత్రమే. మహిళలు తమ పనితీరు, లక్ష్య సాధన ఆధారంగా అదనపు కమిషన్, ప్రోత్సాహకాలు కూడా సంపాదించవచ్చు. దీంతో నెలవారీ ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ స్థిరమైన ఆదాయం మహిళలకు కుటుంబంపై ఆర్థిక భారం తగ్గించడమే కాకుండా, స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని కూడా ఇస్తోంది.
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే మహిళల వయస్సు 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. కనీస విద్యార్హతగా 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. వయస్సు ధృవీకరణ పత్రాలు, విద్యా సర్టిఫికెట్లు అవసరం. ఇప్పటికే LICలో ఏజెంట్లుగా లేదా ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న వారు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. దరఖాస్తు చేసిన మహిళలు ఉపాధి పూర్వ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాతే బీమా సఖులుగా ఎంపికవుతారు. SC, ST, OBC సహా అన్ని వర్గాల మహిళలకు ఈ పథకం అందుబాటులో ఉంది.
బీమా సఖులుగా ఎంపికైన మహిళలకు LIC పూర్తి స్థాయి శిక్షణను అందిస్తుంది. ఈ శిక్షణ వారి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు, ఆర్థిక అవగాహన, వృత్తి సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడంలో కీలకంగా నిలుస్తోంది. శిక్షణ అనంతరం మహిళలు స్వయం ఉపాధితో పాటు తమ గ్రామాలు, సమాజాల్లో బీమా అవగాహన పెంచే బాధ్యతను కూడా నిర్వర్తిస్తారు. అందుకే ఈ పథకాన్ని కేవలం ఉపాధి పథకం కాకుండా, సామాజిక మార్పుకు దోహదపడే కార్యక్రమంగా ప్రభుత్వం చూస్తోంది.
ఈ పథకం ప్రారంభమైన తక్కువ కాలంలోనే మంచి స్పందన లభించింది. ప్రకటించిన ఒక నెలలోనే 50,000 మందికి పైగా మహిళలు నమోదు కావడం విశేషం. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్సభలో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇప్పటివరకు LIC బీమా సఖి యోజన ద్వారా 2.20 లక్షల మందికి పైగా మహిళలకు ఉపాధి లభించింది. ఆగస్టు 7, 2025 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 2,20,339 మంది బీమా సఖులు నియమితులయ్యారు. ఇందులో రాజస్థాన్లో 16,000 మందికి పైగా, పంజాబ్లో 4,000 మందికి పైగా మహిళలు ఉన్నారు.
LIC బీమా సఖి యోజన మహిళలకు కేవలం నెలవారీ ఆదాయం మాత్రమే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం, గుర్తింపు, భవిష్యత్తుపై భరోసాను కూడా అందిస్తోంది. గ్రామీణ మహిళలు స్వయం ఉపాధితో నిలదొక్కుకునేలా చేయడమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా “అందరికీ బీమా” అనే లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ఈ పథకం కీలక పాత్ర పోషించనుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.