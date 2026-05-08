/LIC: ఇన్వెస్టర్లు అమ్మేస్తుంటే.. LIC మాత్రం కొనేస్తోంది..రూ. 18,500 కోట్లతో ఏ ఏ షేర్లు కొన్నారో తెలుసా? పూర్తి వివరాలివే..!!

LIC Investment in 10 Stocks: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల ప్రభావం భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై చూపుతోంది. గత కొన్నిరోజులుగా స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లోనే ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే మార్చి త్రైమాసికయంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ భారీగా పతనం అయినా.. ఎల్ఐసీ ఈ అవకాశాన్ని అందిపుంచుకుని మార్కెట్లో రూ. 18,500కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టింది. ఎల్ఐసీ ఈ మొత్తాన్ని దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది. మార్కెట్ సంక్షోభంలో ఉన్న సమయంలో ఎల్ఐసీ ఇంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుకున్న అసలు సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటన కావచ్చు.. అమెరికాన్ ఇరాన్ యుద్ధం కావచ్చు.. గత 6 నెలలుగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్లో కొనసాగుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్లో గందరగోళం నెలకున్న తరుణంలో మార్కెట్లోని ప్రముఖ పెట్టుబడిదారులు కూడా వెనక్కి తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఎల్ఐసీ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మార్చి 2026 త్రైమాసికంలో మార్కెట్ 30శాతానికి పైగాని పడిపోయినప్పుడు ఎల్ఐసీ ఒక సాహసమైన నిర్ణయం తీసుకుని భారీగా అంటే 2 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టింది. షేర్ ధరలు 30శాతం వరకు పడిపోయినా.. పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ ఈ పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఈ పతనాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని ఎల్ఐసీ కొన్ని ముఖ్యమైన కంపెనీల్లో తన వాటాను మరింత పెంచుకుంది.
ఇన్వెస్ట్ మెంట్ లిస్టులో బజాజ్ ఫైనాన్స్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీనిలో ఎల్ఐసీ సుమారు రూ. 2,167కోట్ల విలువైన. 23.2 మిలియన్ల షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. ఈ సమయంలో స్టాక్ 19శాతం మేర పడిపోయింది. అటు ఒక ప్రధాన టెలికాం కంపెనీ అయిన భారతీ ఎయిర్టెల్లో కూడా ఎల్ఐసీ రూ. 2,153 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది.
ఐటీ రంగంలో మందగమనం ఉన్నా.. ఎల్ఐసి టీసీఎస్లో రూ. 1,143 కోట్లు, ఇన్ఫోసిస్లో రూ.1,897 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. ఈ రెండు కంపెనీల షేర్లు వరుసగా 26శాతం, 23శాతం పడిపోయాయి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పై ఎల్ఐసి అపారమైన విశ్వాసాన్ని కనబరిచింది. అందులో తన వాటాను 1.10శాతం నుండి 2.54శాతానికి పెంచుకుంది. ఐఆర్ఎఫ్సీ షేరు 30శాతం పడిపోయినప్పటికీ, ఈ పెట్టుబడి కోసం ఎల్ఐసి రూ. 2,044 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
ఇక అటు ఫార్మాస్యూటికల్ దిగ్గజం సిప్లాలో ఎల్ఐసి రూ. 2,068 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి, తన వాటాను 9.59 శాతానికి పెంచుకుంది. ఆటో రంగంలో కూడా ఎల్ఐసి గణనీయమైన పెట్టుబడి పెట్టింది. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియాలో రూ. 1,390 కోట్లు, మారుతి సుజుకిలో రూ. 1,374 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. ధరలు తగ్గుతున్నప్పుడు కొనుగోలు చేయడం అనే సూత్రంపై ఎల్ఐసి వ్యూహం ఆధారపడింది. ఈ త్రైమాసికంలో, ఎల్ఐసి మొత్తం 58 కంపెనీలలో తన వాటాను పెంచుకుంది.
