LIC Jeevan Umang: ఎల్‌ఐసీ నుంచి కళ్లు చెదిరే స్కీమ్.. జస్ట్ రూ. 25 పెట్టుబడితో 20 లక్షలు మీ జేబులోకి..!

LIC Jeevan Umang Plan: ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ అనేది పూర్తి జీవిత బీమా పథకం. ఇది మీకు పొదుపు చేయడానికి, ఆదాయం తెచ్చిపెట్టడానికి, మరియు రక్షణ ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత, 100 సంవత్సరాల వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఖచ్చితమైన ఆదాయం మీకు వస్తుంది. రిస్క్ లేకుండా జీవితకాలం మొత్తం స్థిరమైన ఆదాయం కావాలనుకునే వారికి.. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రత కోసం చిన్న మొత్తాలు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది చాలా మంచి ఎంపిక.
 
LIC (ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్) ద్వారా మీరు పూర్తిగా రిస్క్ లేకుండా జీవిత రక్షణ మరియు మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. వివిధ రకాల పాలసీలు మరియు ప్లాన్‌లతో LIC అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఈ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. మీరు రోజూ లేదా నెలకు చిన్న మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టి భవిష్యత్తు కోసం స్థిరమైన పొదుపు చేయాలనుకుంటే.. LIC జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ చాలా మంచి ఎంపిక. ఈ ప్లాన్ మీరు నిర్దిష్ట కాలం ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం మీకు డబ్బును ఖాయంగా ఇస్తుంది.  

ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ అనేది ఒక పొదుపు, ఆదాయం, రక్షణతో కూడిన పూర్తి జీవిత బీమా పథకం. దీనిలో మీరు మీ ఎంపిక ప్రకారం 15 నుండి 30 ఏళ్ల వరకు ప్రీమియంలు చెల్లించవచ్చు. మీరు వందేళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు LIC ప్రతి సంవత్సరం మీకు డబ్బు చెల్లిస్తుంది. అలాగే మీకేమైనా ఊహించనిది ఏదైనా జరిగితే, పాలసీ మొత్తాన్ని మీ కుటుంబానికి అందజేస్తుంది. LIC లాభాల ఆధారంగా మీకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.  

ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఖాయం చేసిన మొత్తం వస్తుంది. ఇది మీ ప్రాథమిక హామీ మొత్తంలో 8 శాతం ఉంటుంది. మీరు 100 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు లేదా మరణం వరకు నెలవారీ చెల్లింపులతో సురక్షితంగా పొదుపు చేయాలనుకుంటే ఈ పథకం మీకు బాగా సరిపోతుంది. మీరు రోజుకు 25 రూపాయలు లేదా 100 రూపాయలు చెల్లించి మొదలుపెట్టవచ్చు.  

మీరు ఎంతకాలం ప్రీమియం చెల్లించాలనుకుంటున్నారో దాని ఆధారంగా పాలసీ 30 రోజుల నుంచి 55 సంవత్సరాల వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. హామీ మొత్తం రూ.2 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది మరియు ఎలాంటి గరిష్ట పరిమితి లేదు. ప్రీమియం చెల్లింపు కాలం 15 లేదా 20 లేదా 25 లేదా 30 సంవత్సరాలు ఎంచుకోవచ్చు. మొత్తం పాలసీ కాలం 100 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు.  

ఉదాహరణకు ఓ 26 ఏళ్ల వ్యక్తి రూ.5 లక్షల కవరేజ్‌తో జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీ తీసుకుంటే.. ప్రతి సంవత్సరం ప్రీమియం సుమారు 15,882 రూపాయలు అవుతుంది. మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో చెల్లించిన మొత్తం 47,646 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇలా 30 సంవత్సరాల వరకు ప్రీమియం చెల్లించాలి. 31వ సంవత్సరం నుంచి ఎల్‌ఐసీ ప్రతి సంవత్సరం 40,000 రూపాయలు మీకు ఇస్తుంది. ఇది మీరు 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసేవరకు కొనసాగుతుంది. మీరు 100 ఏళ్లలోపు అనుకోకుండా చనిపోతే మీ కుటుంబానికి కనీసం 5 లక్షల రూపాయలతో పాటు బోనస్ ఇస్తారు. అంటే మీరు చెల్లించిన మొత్తంలో కనీసం 105 శాతం వరకు ఇస్తారు. దీన్ని ఒకేసారి మొత్తం తీసుకోవచ్చు లేదా వాయిదాల్లో తీసుకోవచ్చు.  

