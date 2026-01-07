English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  New Scheme: ఒకే ప్రీమియం.. జీవితకాల కవరేజ్‌ పొదుపు కూడా హామీ, LIC జీవన్‌ ఉత్సవ్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇవే..!

New Scheme: ఒకే ప్రీమియం.. జీవితకాల కవరేజ్‌ పొదుపు కూడా హామీ, LIC జీవన్‌ ఉత్సవ్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇవే..!

LIC Jeevan Utsav Benefits: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ప్రధానంగా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఎల్ఐసి తాజాగా జీవన్ ఉత్సవ పాలసీని కూడా ఆవిష్కరించింది. ఇందులో జీవిత కాలం ఆదాయం, బీమా రక్షణ కూడా లభిస్తుంది. కేవలం ఒకసారి ప్రీమియంతో జీవితకాలం మొత్తం కవరేజీ పొందవచ్చు. జనవరి 12వ తేదీ నుంచి ఎల్ఐసి జీవన్ ఉత్సవ్‌ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ఎల్ఐసి కొత్తగా జీవన్‌ ఉత్సవ్‌ పాలసీని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ఒకేసారి ప్రీమియం చెల్లిస్తూ జీవిత కాలం బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. బీమా రక్షణ లభిస్తుందని ఎల్ఐసి తెలిపింది. జనవరి 12వ తేదీ నుంచి ఈ స్కీమ్‌ అందుబాటులో ఉండనుంది.  

 ఈ పథకానికి అర్హత నెల వయసు పిల్లల నుంచి 65 ఏళ్ల వరకు ఈ పాలసీకి అర్హులు. కనీస బీమా రూ.5 లక్షలు.. గరిష్టంగా పరిమితి లేదు. ప్రతి రూ.1,000 కి ఏటా రూ.40 చొప్పున జమ అవుతుంది.  17 ఏళ్ల తర్వాత ప్రైమరీ బీమా మొత్తంలో 10% ఆదాయం లభిస్తుంది  

 అంతేకాదు ఎల్ఐసి వద్దే మీ డబ్బులు ఉంచితే. 5.5% చక్రవడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. 2026 జనవరి 12వ తేదీ నుంచి ఈ స్కీం కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. ఇలా పాలసీదారుడు నాన్ లింక్డ్, నాన్ క్రాస్ ది బార్డర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ తో పాటు పూర్తి జీవిత కాలపు కవరేజీ కూడా పొందుతాడు.  

 ప్రీమియం మాత్రం కేవలం ఒకసారి చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. గత ఏడాది కూడా ఎల్ఐసి పాలసీదారుల కోసం వివిధ ప్లాన్స్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఎల్ఐసి ప్రొటెక్షన్ ప్లస్, ఎల్ఐసీ బీమా కావచ్చు. ఎల్ఐసి జన్ సురక్షన్ ప్లాన్, ఎల్ఐసి బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్, ఎల్ఐసి స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్.  

 ఎల్ఐసి ఇటీవలే ప్రీమియం చెల్లించని కారణంగా పాలసీలు నిలిపి వేసే వారికి కూడా ఒక అప్డేట్ తీసుకొచ్చింది. లింక్ చేయని సూక్ష్మ బీమా పథకాలకు పునరుద్ధరించే విధంగా 2026 జనవరి 1 నుంచి మార్చి 2 వరకు అవకాశం కల్పించింది. అయితే ఆలస్య రుసుము 30% వరకు మాఫీ చేస్తారు.  

