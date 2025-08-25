English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Jobs 2025: బీటెక్, డిగ్రీ పాసైన వారికి అదిరిపోయే శుభవార్త.. LICలో జాబ్స్.. నెలకు రూ.1.20 లక్షల జీతం.. అర్హత, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

LIC Recruitment: బీటెక్, డిగ్రీ పాసై గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా..? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే.  లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) తాజాగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 841 అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AAO) మరియు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (AE) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. 
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఇటీవల ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 841 అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (AAO) మరియు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ (AE) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది మరియు సెప్టెంబర్ 8తో గడువు ముగియనుంది. 

ఆసక్తి ఉన్నవారు వెంటనే LIC అధికారిక వెబ్‌సైట్ licindia.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యోగాలకు నెలకు లక్షా 20 వేల రూపాయలకు పైగా జీతం ఉంటుంది. అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టులకు 81 ఖాళీలు, AAO స్పెషలిస్ట్ పోస్టులకు 410 ఖాళీలు, AAO జర్నలిస్ట్ పోస్టులకు 350 ఖాళీలు ఉన్నాయి. 

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టులకు B.E. లేదా B.Tech డిగ్రీ పూర్తి చేసినవారు అర్హులు. AAO పోస్టులకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌లో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.   

SC, ST, OBC, PwBD వర్గాల వారికి వయస్సులో సడలింపు ఉంటుంది. ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, మెయిన్స్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ మరియు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటాయి.   

దరఖాస్తు రుసుము SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు 85 రూపాయలు, మిగిలిన వారికి 700 రూపాయలు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి వెంటనే దరఖాస్తు చేయండి.  

