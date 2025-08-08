LIC Shares: Q1 ఫలితాల తర్వాత భారీగా పెరిగిన ఎల్ఐసీ షేర్లు.. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్ ధర ఎంతంటే..?

LIC Results: ప్రభుత్వరంగ జీవిత బీమా సంస్థ ఎల్ఐసీ త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించడంతో ..నేడు ఎల్ఐసీ షేర్లు పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. గురువారం ప్రకటించిన క్యూ1 ఫలితాలు పాటిజివ్ గా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఉదయం సెషన్లో ఎల్ఐసీ షేర్ ధర రూ. 4.7శాతం పెరిగి రూ. 927 స్థాయికి చేరింది. ఆ తర్వాత కాస్త తగ్గింది. ఈ వార్త సమయానికి రూ. 914 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఎల్ఐసీ స్టాక్ కు బై రెటింగ్ ను కొనసాగించింది. టార్గెట్ ధర మాత్రం రూ. 1,150 నుంచి రూ. 1,080కి తగ్గించేసింది. ఎల్ఐసీ యానువల్ ప్రీమియం ఈక్వైవలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ బిజినెస్ అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఉన్నట్లు బ్రేకరేజ్ సంస్థ తెలిపింది. రెండో త్రైమాసికంలో ప్రీమియం కూడా మంచి వృద్ధి రేటును నమోదు చేసే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ -జూన్ త్రైమాసికంలో ఎల్ఐసీ నెట్ ప్రీమియం ఆదాయం 5శాతం పెరిగి రూ. 1.19లక్సల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇండిజివిజువల్, గ్రూప్ బిజినెస్ లో వృద్ధి దీనికి కారణమైందని చెప్పవచ్చు. దేశీయ ఇన్సూరెన్స్ మార్కెెట్లో 63.51శాతం వాటాతో తన స్థానాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకుంది. ఇండివిజువల్ బిజినెస్ లో 38.76శాతం, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ సెగ్మెంట్లో 76.54శాతం వాటా కలిగి ఉంది.
ఎల్ఐసీ దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ జీవిత బీమా సంస్థ. 2022మే నెలలో ఐపీఓ ద్వారా స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇష్యూ ధర రూ. 949గా ఉంది. లిస్టింగ్ తర్వాత ఈ షేరు ధర భారీగా పడిపోయింది.
ఒకానొక సమయంలో రూ. 715కి క్షీణించింది. ఆ తర్వాత కోలుకునేందుకు చాలా సమయం పట్టింది. రూ. 1,160 గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. గత ఆరు నెలల కాలంలో చూస్తే ఎల్ఐసీ షేరు ధర 13శాతం పెరిగింది. ఏడాది కాలంలో 19శాతం క్షీణించింది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.