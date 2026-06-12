/Amazon బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Lifelong 20000mAh ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పవర్ బ్యాంక్..

Heavy Discount On Power Bank: అమెజాన్లో Lifelong Electronics 20000mAh 22.5W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పవర్ బ్యాంక్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, వీటన్నింటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Heavy Discount On Power Bank: పవర్ బ్యాంక్లకు మార్కెట్లోకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా 20000mAh లిథియం పాలిమర్ (Lithium Polymer) బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో 22.5W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వచ్చే వాటిని చాలా మంది ఎంతో ఆసక్తిగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా మంచి పవర్ బ్యాంక్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది.
ఇటీవలే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన Lifelong Electronics 20000mAh 22.5W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పవర్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి వివిధ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ పవర్ బ్యాంక్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ వపర్ బ్యాంక్ LLPBVA20 మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఇన్-బిల్ట్ కేబుల్స్ డిజైన్తో లభిస్తోంది. కాబట్టి ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు విడిగా ఛార్జింగ్ వైర్లను వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇందులో మల్టీ-పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మొత్తం 3 ఇన్పుట్లతో పాటు 6 అవుట్పుట్ సెటప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో Quick Charge 3.0 టెక్నాలజీతో 22.5W గరిష్ట వేగంతో డివైజ్లను వేగంగా ఛార్జ్ చేస్తుంది. దీని డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది పాకెట్ సైజ్ డిజైన్తో లభిస్తోంది. 20000mAh సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ.. ఇది చాలా కాంపాక్ట్, తేలికపాటి సైజులో ఉండి జేబుకు సులభంగా సరిపోతుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ Lifelong Electronics 20000mAh 22.5W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పవర్ బ్యాంక్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది MRP ధర రూ.3,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 53 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.1,889కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనికి అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, దీనిని అమెజాన్లో ఇప్పుడే Amazon Pay ICICI బ్యాంక్కి సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.45 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే పొందవచ్చు.. అయితే, వీటిని తెలుసుకోవడానికి అమెజాన్ సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.