  • Rs 100 notes sale: రూ.100 నోట్లు రూ.36 లక్షలతో సమానం.. ఇలా చేస్తే రాత్రికి రాత్రే లక్షలాధికారుల అవ్వొచ్చు!

Rs 100 notes sale: రూ.100 నోట్లు రూ.36 లక్షలతో సమానం.. ఇలా చేస్తే రాత్రికి రాత్రే లక్షలాధికారుల అవ్వొచ్చు!

Rs 100 notes sale online For Rs 36 Lakh: మార్కెట్‌లో అరుదైననోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఈ నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి అరుదైన పాత నోట్లు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే రూ.36 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. ఎలా సంపాదించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Rs 100 notes sale online For Rs 36 Lakh Telugu: ప్రతి ఒక్కరూ రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు కావాలని కలలుగంటూ ఉంటారు. ఈ కలలు నెరవేరాలంటే ఎంతో కష్టపడి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అదృష్టం సహకరించి రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇక మరికొంతమందికి లక్కు కలిసి వచ్చి పనుల్లో రాణించగలిగి ఊహించని స్థాయిలో సంపాదన పొందగలుగుతారు. అయితే మీ దగ్గర కూడా పాత నోట్లు ఉంటే లక్కు కలిసి వచ్చినట్లే. పాత నోట్లకి లక్కుకు ఏం సంబంధం ఉందంటున్నారా? ఉంది..! ఆన్లైన్ మార్కెట్లో పాత నోట్లకి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. 
 
1 /7

ఆన్లైన్ మార్కెట్‌లో పాత నోట్లను విక్రయించడం వల్ల లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రికి రాత్రే కొంతమంది వీటిని విక్రయించి లక్షల రూపాయల సంపాదిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొన్ని నోట్లయితే.. ఎగబడి మరి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.   

2 /7

ముఖ్యంగా కొంతమంది ఇప్పుడిప్పుడే చలామణిలోకి వచ్చిన కొత్త వంద రూపాయలు నోట్లను కూడా ఎంతో సులభంగా ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్‌లో విక్రయిస్తున్నారు. వీటికి కూడా ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. కొన్ని సిరీస్ నెంబర్స్ కలిగిన కొత్త రూ.100 నోట్లకు ఇప్పుడు పాత కరెన్సీ మార్కెట్లో ఆరు లక్షల వరకు వ్యాల్యూ ఉంది.   

3 /7

మీ దగ్గర కూడా కొత్త నోట్లు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే ఆరు లక్షలు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ఈ నోట్లు అమ్మాలనుకుంటే అవి తప్పకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆ నోటిపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇది ఉంటేనే ఈ నోటుకు ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్‌లో వ్యాల్యూ ఉన్నట్లు..  

4 /7

786 సిరీస్ నెంబర్ ఉండడమే కాకుండా దానిపై గాంధీజీ చిత్రం కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆది లేత నీలిరంగును కూడా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉన్న పాత రూ.100 నోటు ఎక్కువగా అరబ్ దేశాల ప్రజలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నెంబర్ కలిగిన నోట్లను ఆ దేశ ప్రజలు అదృష్టంగా భావిస్తారు.   

5 /7

ఈ 786 కలిగిన కొత్త వంద రూపాయల నోట్లను OLX లేదా eBay వంటి వెబ్‌సైట్‌లో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. ఈ కొత్త వంద రూపాయలు నోట్లను కూడా అమ్మాలనుకునేవారు ఈ వెబ్సైట్‌లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి.. మీ దగ్గర ఉన్న అరుదైన నోట్లను ఫోటోలు తీసి అందులో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కావలసినవారు ఇతర దేశాల నుంచి కాల్ చేసి అమ్మమని అడుగుతారు..  

6 /7

సాధారణంగా ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన కొత్త రూ.100 నోటుకు ఆరు లక్షల వరకు వ్యాల్యూ ఉంది. అయితే, మీ దగ్గర ఇలాంటి నోట్లు ఐదు నుంచి ఆరు ఉంటే చాలు.. ఏకంగా రూ.36 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. నోట్లపై ఉండే 786 సిరీస్ నెంబర్ చివరలో ఉన్న మధ్యలో ఉన్న నోటు వ్యాల్యూ కలిగిందానిగానే భావించవచ్చు.   

7 /7

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం కాయిన్ బజార్, ఓఎల్ఎక్స్, ఇతర వెబ్ సైట్లను ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ వార్తను జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించరు. అలాగే పాత నోట్లను అమ్మడం కొనుగోలు చేయడం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారం నేరం. ఇలా చేసే వారిపై ఆర్.బి.ఐ తగిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి.  

100 Rupee Notes 100 Rupee Notes Sale 100 Rupees Old Indian Note 100 Rupees Old Note 100 Rupees Old Note Image

