English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Lionel Messi Dating: ఫుట్ బాల్ లోనే కాదూ.. రొమాన్స్‌లోను గొప్ప ఛాంపియన్.!. లియోనల్ మెస్సీ డేటింగ్ హిస్టరీ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Lionel Messi Dating: ఫుట్ బాల్ లోనే కాదూ.. రొమాన్స్‌లోను గొప్ప ఛాంపియన్.!. లియోనల్ మెస్సీ డేటింగ్ హిస్టరీ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Lionel messi goat tour in india: లియోనల్ మెస్సీ భారత్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఇప్పటికే కోల్ కతా పర్యటన ముగించుకున్న మెస్సీ హైదరాబాద్ లో అడుగుపెట్టారు. ఇదిలా ఉండగా లియోనల్ మెస్సీ ఆటలోనే కాదు.. రొమాన్స్ లో కూడా గొప్ప ఛాంపియన్ అని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. ఆయన పలువురితో డేటింగ్ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
 
1 /6

అర్జెంటినా ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీ భారత్ పర్యటనకు వచ్చారు. కోల్ కతాకు తొలుత వచ్చిన మెస్సీ వచ్చారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు పొటటేత్తారు.  మొత్తంగా కోల్ కతాలోని యువ భారతి క్రీడాంగణంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. రూ.5,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు వెచ్చించి అభిమానులు టికెట్లు కొన్నారు.  

2 /6

తీవ్రమైన గందరగోళం తలెత్తడంతో  మెస్సీ అక్కడినుంచి వెనుదిరిగారు. అయితే.. వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఈ ఘటనపై మెస్సీకి, ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్ కు సారీ కూడా చెప్పారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో ఈవెంట్ కోసం వచ్చారు. ఈ క్రమంలో మెస్సీ పర్సనల్ లైఫ్, డేటింగ్ గురించి కొన్ని వార్తలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.   

3 /6

లియోనల్ మెస్సీ తన చిన్న నాటి స్నేహితురాలు ఆంటోనెలా రోకుజ్జోను శతాబ్దపు వివాహం అని పిలిచే క్రతువుతో 2017 లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ముఖ్యమైన అతిథులు, ఫ్రెండ్స్ ల మధ్య వీరి పెళ్లి జరిగింది. వీరికి ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు.

4 /6

అయితే.. లియెనల్ మిస్సీ ఆంటోనెలా రోకుజ్జో ను పెళ్లికి ముందు అనేక మంది తన స్నేహితురాళ్లతో డేటింగ్ చేశారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. వీరిలో మకరేనా లెమోస్ తో 2006 లో మెస్సీ రొమాన్స్ చేశారంట.  

5 /6

అర్జెంటీనా మోడల్ అయిన మకరేనా లెమోస్‌తో డేటింగ్ చేశాడని చాలా పుకార్లు వచ్చాయి. లియోనెల్ మెస్సీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మకరేనా లెమోస్‌తో అనేక మార్లు డేటింగ్‌లకు వెళ్లారంట. 

6 /6

ఆ తర్వాత..  మోడల్ లూసియానా సలాజర్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నాడని బలమైన పుకార్లు వచ్చాయి. 2006లో జర్మనీలో జరిగిన ప్రపంచ కప్‌కు లూసియానా అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. మొత్తంగా మెస్సీ చాలా మందితోనే సీక్రెట్ యవ్వారాలు మెంటైన్ చేశారని గతంలో పలు రూమర్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేశాయి. వీటిలో ఎంత నిజముందో కానీ..  లియోనల్ మెస్సీ పర్యటన వేళ  మరోసారి డేటింగ్ అంశం కాస్త వైరల్గా మారింది.  

Lionel Messi Messi india visit lionel messi dating viral newly wed couple fans Argentina foot ball player Lionel messi goat tour Lionel messi fan Honeymoon Postponed football fans couple Viral Placard Kolkata Salt Lake Stadium Hyderabad

Next Gallery

Messi Tour Cancel: కలకత్తాలో రచ్చ.. అన్యూహంగా మెస్సీ హైదరాబాద్‌ పర్యటన రద్దు?