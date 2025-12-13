Messi Tour Cancel: కలకత్తాలో రచ్చ.. అన్యూహంగా మెస్సీ హైదరాబాద్‌ పర్యటన రద్దు?

Lionel Messi Hyderabad Likely To Cancel A Head Kolkata Rumours Goes Viral: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనిల్ మెస్సీ భారత పర్యటనకు రాగా అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ పర్యటన కూడా రద్దయ్యిందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. కోల్కత్తాలో జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై వాస్తవం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశమంతా లియోనిల్ మెస్సీ మేనియా కొనసాగుతోంది. భారత్లో మూడు రోజుల పర్యటనకు వచ్చిన మెస్సీ తొలి రోజు పర్యటనలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ పర్యటన రద్దయ్యిందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇది వాస్తవమా? ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారత పర్యటనలో భాగంగా లియోనిల్ మెస్సీ శనివారం కలకత్తాలో అడుగుపెట్టాడు. అక్కడి స్టేడియంలో ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెస్సీ పాల్గొన్నాడు. అయితే ఈ పర్యటన పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా లేకపోవడంతో వివాదం రాజుకుంది. దీంతో మెస్సీ అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వేలకు వేలు ఖర్చు చేసి.. ఎంతో కష్టపడి స్టేడియానికి వస్తే మెస్సీ కనిపించలేదని అతడి అభిమానులు ఆరోపిస్తూ స్టేడియంలో రచ్చరచ్చ చేశారు. కనీసం మెస్సీ ముఖం కూడా చూడలేదని వాపోయారు. దీంతో నిర్వాహకులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ స్టేడియంలో నానా బీభత్సం సృష్టించారు. స్టేడియం రణరంగంగా మారింది. ఈ సంఘటన వైరల్గా మారింది.
కలకత్తా పర్యటన అనంతరం శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్కు మెస్సీ రావాల్సి ఉంది. అయితే కలకత్తా పరిణామాల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పర్యటన రద్దయ్యిందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. మెస్సీ పర్యటనకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో కలకత్తాలో జరిగినట్టు జరిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయని భావించి నిర్వాహకులు రద్దు చేశారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
మెస్సీ హైదరాబాద్ పర్యటన నిజంగా రద్దయ్యిందా? అంటే కాదని చెప్పాలి. ఇదంతా జరుగుతున్న అవాస్తవ ప్రచారం మాత్రమే. యథావిధిగా హైదరాబాద్లో మెస్సీ పర్యటన జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు నిర్వాహకులు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెస్సీ పర్యటన కొనసాగుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా మెస్సీ శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో దిగి అనంతరం ఫలక్నుమా ప్యాలెస్కు వెళ్తారు. అక్కడ ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం నేరుగా ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకుంటారు. కలకత్తా పరిణామాల నేపథ్యంలో నిర్వాహకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మెస్సీ వీలైనంత ఎక్కువగా కనిపించేలా చర్యలు తీసుకుంటారని తెలుస్తోంది.