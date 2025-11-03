Liquor Consumption: మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Alcohol daily limit as per age: మీ వయస్సు ప్రకారం మీరు ఎంత మద్యం తాగాలనేది చాలా మందికి అంతగా తెలియదు. కొంత మంది హెల్త్ ఎక్స్ పక్ట్స్ చెబుతున్న వివరాలు మీ కోసం..
Alcohol daily limit as per age:ఆల్కహాల్ లేదా మద్యాన్ని రోజుకు ఎంత తాగాలనేది ఆయా వ్యక్తుల ఆరోగ్యం, కుటుంబ నేపథ్యం జీవనశైలి ఆధారంగా తీసుకోవాలి. తాగేటప్పుడు ప్రజలు ఎంత మోతాదులో ఎంత తాగాలనే విషయాన్ని అంతగా పట్టించుకోరు.
ఆల్కహాల్ తాగేవారి వయసు 18 ఏళ్ల నుంచి 70 వరకు ఉంటే రోజుకు ఎంత ఆల్కహాల్ తాగాలి. ఏ మేరకు తాగాలి అనేది వారి విచక్షణ పై ఆధారపడి ఉంటుటుంది. మీ వయస్సు 18 నుంచి24 యేళ్ల మధ్య ఉంటే.. ఈ వయసులో ఆడవాళ్లు రోజుకు ఒక పెగ్ కంటే ఎక్కువగా తాగవద్దు. అదే మగవాళ్లు మాత్రం మితంగా రోజుకు రెండు సార్లు తీసుకోవచ్చు.
మీ ఏజ్ 25-34 వయసున్న మధ్య ఉన్నవాళ్లు అయితే.. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి తక్కువ మోతాదులో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం బెటర్. దీని వల్ల ధీర్ఘకాలం ఆయు ఆరోగ్యాలతో జీవించే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రాయం 35-44 మధ్య ఉంటే మీరు తాగేటపుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎప్పటికపుడు చెకప్ చేయించుకోవాలి. దానికి తగ్గట్టు డాక్టర్ల సలహాతో రోజు కాకుండా వారంలో మూడు సార్లు తక్కువ మోతాదులో రెండేసి పెగ్గులు లేదా ఒక్కో బీరు తీసుకోవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక మీ ఏజ్ 45 నుంచి 54 మధ్య ఉంటే.. ఆల్కహాల్ రోజు కాకుండా.. వారంలో ఒక రోజు తీసుకోవడం వల్ల పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. అది కూడా పరిమితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
55 ఏళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు వాళ్లు రోజుకో ఒక్క పూట వైన్ తీసుకోవడం ఉత్తమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్రాండీ, విస్కీ, రమ్, ఓడ్కాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆల్కహాల్ పెద్ద వయసు వాళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది.కాబట్టి పరిమితంగా తీసుకోవాలి. అసలు తీసుకుండా ఉంటే అత్యుత్తమం.
అమ్మాయిలు మాత్రం గర్భంతో ఉన్నపుడు మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి. లేకపోతే పుట్టబోయే బిడ్డకు ప్రమాదం. ఏజ్ తో నిమిత్తం లేకుండా అసలు మద్యానికి దూరంగా ఉండటం చాలా అత్యుత్తమం. ఈ సమాచారం ZEE Media ధృవీకరించడం లేదు. ఏదైనా సలహాలు సూచనలు పాటించే ముందు నిపుణులైన డాక్టర్ల సలహాను తీసుకోవడం ఉత్తమం.