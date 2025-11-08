English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Liquor Sale: మద్యం తాగాలి అంటే ఇక ఇవి తప్పనిసరి.. ఇది లేకపోతే ఇక ఆల్కహాల్ లేనట్టే..!

Liquor Sale Rules: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మద్యం అమ్మకాల్లో పెద్ద మార్పులు జరగబోతున్నాయి. పారదర్శకత పెంచి..అక్రమాలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ డిజిటల్ వ్యవస్థను మద్యం విక్రయాల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో..నకిలీ మద్యం సీసాలను గుర్తించేందుకు “సురక్ష యాప్”ను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు అదే యాప్ ద్వారా ప్రతి సీసాను ట్రాక్ చేసే విధంగా వ్యవస్థను మరింత విస్తరించనుంది. అంటే, డిస్టిలరీ నుంచి వినియోగదారుడి చేతికి చేరే వరకు ప్రతి సీసాకు ప్రత్యేక ట్రాకింగ్ నంబర్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా నకిలీ సీసాల విక్రయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, మద్యం సరఫరాలో పారదర్శకత పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

ఇకపై అన్ని మద్యం షాపులు..బార్లలో డిజిటల్ చెల్లింపులు తప్పనిసరిగా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం కొన్ని చోట్ల కేవలం నగదు చెల్లింపులు మాత్రమే జరుగుతున్నప్పటికీ, త్వరలో గూగుల్ పే, ఫోన్‌పే, పేటీఎం వంటి పద్ధతుల ద్వారా చెల్లించే సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మార్పుతో వినియోగదారులు తాము కోరుకున్న విధంగా చెల్లింపులు చేయగలుగుతారు.

అదేవిధంగా, ప్రభుత్వం ప్రతి కొనుగోలుదారుడి కనీస వివరాలను.. ముఖ్యంగా మొబైల్ నంబర్‌ను.. సేకరించే ఆలోచనలో ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్‌గా ఉండవచ్చు, కానీ వినియోగదారుల భద్రత, ట్రాకింగ్ కోసం అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థలో డిస్టిలరీ నుంచి డిపో వరకు మాత్రమే ట్రాకింగ్ ఉంటుంది. ఇకపై వినియోగదారుడి వరకు ఆ సమాచారం అందేలా పూర్తి స్థాయిలో డిజిటల్ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో మద్యం విక్రయాల్లో ఉన్న విధానాలను కూడా ఏపీ ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేస్తోంది.

ఈ కొత్త వ్యవస్థతో మద్యం అమ్మకాల్లో అవకతవకలు తగ్గి, ప్రజలకు సురక్షితమైన మద్యం అందుబాటులోకి వస్తుందని ఎక్సైజ్ అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

AP liquor rules Andhra Pradesh excise department digital payment system liquor tracking system Suraksha App alcohol regulation

