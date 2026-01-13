English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Liquor Rates Hike: సంక్రాంతి పండగపూట మందుబాబులకు ఊహించని షాక్‌.. పెరిగిన మద్యం బాటిళ్ల ధరలు

Alcohol Prices Hike: సంక్రాంతి పండుగ వేళ మందుబాబులకు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. రాష్ట్రంలో మద్యం ధరలను పెంచుతూ ఎక్సైజ్ శాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పరిమాణం ఎంతైనా సరే.. ప్రతి మద్యం సీసాపై రూ.10 చొప్పున ధర పెంపు అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ పెంపు IMFL, ఫారిన్ లిక్కర్‌కు వర్తిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో మందుబాబుల్ ప్రభుత్వంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మద్యం బాటిళ్లపై రూ.10 చొప్పున ధర పెంచుతూ కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఎక్సైజ్‌ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎంకే మీనా ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ఎంఆర్‌పీ రూ.99 ఉన్న మద్యం బాటిళ్లు, బీర్లు, వైన్ బాటిళ్లు మినహా మిగతావాటికి రూ.10 చొప్పున పెంచింది.  

దీంతో ఏటా రూ.1,391 కోట్ల అదనపు ఆదాయం వస్తుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. బార్లు, మద్యం షాపుల్లో వేర్వేరు ధరలు ఉండటంతో అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్నును ఉపసంహరించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో బార్లు, మద్యం షాపుల్లో ధరలు ఒకేలా ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఐఎంఎఫ్‌ఎల్‌తో పాటు ఫారిన్‌ లిక్కర్‌కు ఈ ధరల పెంపు వర్తిస్తుంది. అలాగే, వైన్స్‌ షాపుల లైసెన్సీలకు ఇచ్చే లాభాన్ని ఒక శాతం పెంచింది. మద్యం ధరల వ్యత్యాసాన్ని సవరించాలంటూ బార్ల యజమానులు ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని కోరడంతో ప్రభుత్వం అందుకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంది.

మరోవైపు అప్పటికప్పుడు బీరు తయారుచేసి అమ్మే మైక్రో బ్రూవరీ పాలసీ నిబంధనలను కూడా ఎక్సైజ్‌ శాఖ సవరించింది. మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ల వెలుపల ఐదు కి.మీ. పరిధి వరకు త్రీస్టార్‌ లేదా అంతకంటే పెద్ద హోటళ్లలో మైక్రోబ్రూవరీలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.  

అయితే  సంక్రాంతి వంటి పెద్ద పండుగ సమయంలో ప్రభుత్వం ఇలా మద్యం ధరలు పెంచడంపై మందుబాబులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండుగ వేళ ఇలా అదనపు బారం ఎందుకంటూ వాపోతున్నారు.    

