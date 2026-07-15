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బోనాలకు ముందే తెలంగాణలో మద్యం రేట్లకు రెక్కలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:12 PM IST

Liquor Rates Hike: తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరల పెంపుపై రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. అంతేకాదు పెంచిన ధరలను బోనాలకు ముందే పెంచాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు సమాచారం. 

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తెలంగాణ లిక్కర్ రేట్స్ హైక్స్

Telangana Liquor Rate Hikes: బోనాల పండగకు ముందే తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మద్యం ధరలు పెంచాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో పండగను ఘనంగా జరుపుకోవాలనుకునే వాళ్లకు ఇది పెద్ద షాక్ అని చెప్పాలి. తెలంగాణలో బోనాల పండగ అంటేనే మందుతో కూడిన విందు ఉండాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో పండగక్కి ముందే ధరల పెరుగుదల ప్రజలను ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్టైయింది. 

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ధరల నిర్ణయ కమిటీ

ఇప్పటికే తెలంగాణలో ధరల నిర్ణయ కమిటీ అధికారులు,  తయారీ సంస్థలు, అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే 10 సార్లు సమావేశం జరిపింది. ఈనెల 17 జరగబోయే సమావేశంతో ధరల పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

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మద్యం ధరలకు రెక్కలు

ఈ సమావేశంలో మద్యం, బీర్ల ధరలను 10 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు పెంచే ప్రతిపాదనలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో పాటు లిక్కర్ బాటిళ్ల సైజుల్లోనూ మార్పులు చేయాలని కంపెనీలు కోరుతున్నట్లు సమాచారం.

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కొత్తగా 150ml బాటిళ్లు

కొత్తగా 150ml బాటిళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చే అంశం పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఏటా 3 వేల కోట్ల రూపాయల అదనపు ఆదాయం సమకూరునున్నట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 

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సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు

దీంతో ప్రభుత్వం కూడా మద్యం ధరలను పెంచేందుకు అంగీకారం తెలిపే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరలు కనుక పెరిగితే సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 

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Due Payments

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