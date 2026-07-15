/బోనాలకు ముందే తెలంగాణలో మద్యం రేట్లకు రెక్కలు..

Liquor Rates Hike: తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరల పెంపుపై రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. అంతేకాదు పెంచిన ధరలను బోనాలకు ముందే పెంచాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు సమాచారం.
Telangana Liquor Rate Hikes: బోనాల పండగకు ముందే తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మద్యం ధరలు పెంచాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో పండగను ఘనంగా జరుపుకోవాలనుకునే వాళ్లకు ఇది పెద్ద షాక్ అని చెప్పాలి. తెలంగాణలో బోనాల పండగ అంటేనే మందుతో కూడిన విందు ఉండాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో పండగక్కి ముందే ధరల పెరుగుదల ప్రజలను ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్టైయింది.
ఇప్పటికే తెలంగాణలో ధరల నిర్ణయ కమిటీ అధికారులు, తయారీ సంస్థలు, అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే 10 సార్లు సమావేశం జరిపింది. ఈనెల 17 జరగబోయే సమావేశంతో ధరల పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సమావేశంలో మద్యం, బీర్ల ధరలను 10 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు పెంచే ప్రతిపాదనలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో పాటు లిక్కర్ బాటిళ్ల సైజుల్లోనూ మార్పులు చేయాలని కంపెనీలు కోరుతున్నట్లు సమాచారం.
కొత్తగా 150ml బాటిళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చే అంశం పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరలను పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఏటా 3 వేల కోట్ల రూపాయల అదనపు ఆదాయం సమకూరునున్నట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
దీంతో ప్రభుత్వం కూడా మద్యం ధరలను పెంచేందుకు అంగీకారం తెలిపే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరలు కనుక పెరిగితే సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.