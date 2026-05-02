English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Liquor Rates Hike: మందు బాబులకు షాక్.. భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..!

Liquor Rates Hike: ఎక్కడో జరిగే యుద్దం ఇపుడు మద్యం బాబు మత్తు దిగేలా చేస్తోంది.  రీసెంట్ గా తెలంగాణలో మద్యం ద్వారా భారీగా ఆదాయం గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ప్రభుత్వ ఖజానాను గల గల లాడేలా చేసింది. తాజాగా తెలంగాణలో మరోసారి మద్యం ధరలకు రెక్కలు రానున్నాయి. 
  
1 /6

Big Shock To Liquor Consumers: మిడిల్ ఈస్ట్ లో జరిగిన అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ద ప్రభావం మద్యం ధరలపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది. అంతేకాదు చివరకు అది మందు బాబుల జేబుకు  చిల్లు పడేలా చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మద్యం ఇపుడున్న మద్యం ధరలను సమీక్షించనుంది. ఫుల్ ప్రీమియం మద్యం బాటిల్ పై రూ. 100 నుంచి రూ. 120, హాఫ్ బాటిల్ పై రూ.50, క్వార్టర్ పై రూ. 20 నుంచి రూ. 30 వరకు పెరగనున్నాయి. 

2 /6

ఇప్పటికే  ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ నివేదిక సమర్పించిన వెంటనే ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేయనుంది.  లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్ లో లిక్కర్ రేట్స్ పెంచగానే ఒక్కసారిగా అమ్మకాలు పడిపోయాయి. దీంతో ఈసారి ఈ ఎండాకాలం ముగిసిన తర్వాత రేట్లను సవరించనున్నారు.  

3 /6

ముఖ్యంగా గ్యాస్ కొరత, సీసాల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం వంటివి ధరల పెరుగుదలకు కారణంగా తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే లిక్కర్ రేట్స్  పెంచాలని డిస్టిలరీ యాజమాన్యాలు గవర్నమెంట్ కు విన్నవించుకున్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో మద్యం ధరల పెంపు గడువు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. 

4 /6

సాధారణంగా ప్రతీ 2 యేళ్లకు ఒకసారి రాష్ట్రంలో మద్యం ధరలను  సమీక్షిస్తారు. చివరిసారిగా 2023 మే నెలలో తెలంగాణలో లిక్కర్ రేట్స్ పెంచారు. ఎక్సైజ్ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం మళ్లీ 2025 మే నెలలో ధరలను సమీక్షించాల్సి ఉన్నా.. ఆ గడువు ఎప్పుడో ముగిసిపోయింది. 

5 /6

మరోవైపు.. యుద్ధం ముగిసినట్టు అమెరికా చెప్పినా.. నేచురల్‌ గ్యాస్‌ సరఫరా వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిన పడటానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేలా కనిపిస్తుంది. మరోవైపు లిక్కర్ సీసాల తయారీ ఖర్చులు కూడా భారీగా పెరిగాయి. అదే సమయంలో వాటి సరఫరా వ్యవస్థలో కూడా అవాంతరాలు ఏర్పడ్డాయి.ఈ నేపథ్యంలోనే నేచురల్ గ్యాస్ కొరత కారణంగా.. గాజు సీసా తయారీ యూనిట్లు తమ ఉత్పత్తిని కాస్త తగ్గించుకున్నాయి.  

6 /6

కొన్ని యూనిట్లు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి.  దీంతో దేశంలోని ప్రధాన గాజు తయారీ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి ఏకంగా 40 నుంచి 50 శాతానికి పడిపోయినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా మద్యం ధరలు 12 శాతం నుంచి 15 శాతం మేరకు పెరగనున్నాయి. ఇప్పటికే రిటైర్డ్ జడ్జ్ తో కూడిన జ్యూడిషియల్ కమిటి దీనికి అప్రూవల్ చేసింది. త్వరలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలుబడనుంది. 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ. 40,209 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్  రూ. 40 వేల కోట్ల ఆదాయానికి చేరుకోవడం ఓ రికార్డుగా అని చెప్పొచ్చు.   

Next Gallery

