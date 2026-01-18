Wines Close: మద్యం ప్రియులకు కిక్కు దిగే వార్త.. 28 రోజుల పాటు వైన్స్ షాపులు బంద్‌.. ఎందుకంటే..?

Liquor Sales: మద్యం ప్రియులకు రోజు మందు ముట్టుకోనిదే ఆ పూట గడవదు. ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి చెడ్డదని అందరికీ తెలిసినప్పటికీ చాలామంది ఆ అలవాటును మార్చుకోరు. వైన్ షాపులు దాదాపు ప్రతిరోజూ పని చేస్తాయి కానీ ఏడాదిలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే మూసివేస్తారు. 2026లో దేశవ్యాప్తంగా ఆల్కహాల్ అమ్మకాలపై ఆంక్షలు విధించే 28 రోజులను ఖరారు చేశారు. 2026లో వైన్స్ బంద్ ఉండే రోజులేంటో తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా డ్రై డేస్ రోజున మద్యాన్ని విక్రయించడం పూర్తిగా నిషేధం. రిటైల్ వైన్ షాపులు, బార్లు, పబ్లు, హోటళ్లలో ఆల్కహాల్ అమ్మకాలు ఉండవు. జాతీయ సెలవులు, ముఖ్యమైన పండుగలు, శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా ఎక్సైజ్ శాఖ ఈ ఆదేశాలు జారీ చేస్తుంది. పండుగల పవిత్రత కాపాడటం కూడా ఈ డ్రై డే లక్ష్యం.
2026లో దేశవ్యాప్తంగా వర్తించే ప్రధాన డ్రై డేస్ జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవం నుంచి మొదలవుతాయి. ఫిబ్రవరి 15 మహాశివరాత్రి, ఫిబ్రవరి 19 ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి, ఫిబ్రవరి 23 స్వామి దయానంద్ జయంతి, మార్చి 4 హోలీ, మార్చి 20 ఈద్ ఉల్ ఫితర్, మార్చి 23 షహీద్ దివాస్ మరియు మార్చి 26 శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా వైన్స్ బంద్ ఉండనున్నాయి.
అలాగే ఏప్రిల్ 3 గుడ్ ఫ్రైడే, ఏప్రిల్ 10 మహావీర్ జయంతి, ఏప్రిల్ 14 అంబేద్కర్ జయంతి, మే 1 కార్మిక దినోత్సవం, మే 27 బక్రీద్, జూన్ 26 మొహర్రం, జూలై 25 ఆషాఢ ఏకాదశి, జూలై 29 గురు పూర్ణిమ, ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, ఆగస్టు 25 ఈద్ ఎ మిలాద్ సందర్భంగా మద్యం షాపుల్ని క్లోజ్ చేస్తారు.
ఇక సెప్టెంబర్ 4 జన్మాష్టమి, సెప్టెంబర్ 14 గణేష్ చతుర్థి, సెప్టెంబర్ 25 అనంత చతుర్దశి, అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి, అక్టోబర్ 7 మహర్షి వాల్మీకి జయంతి, అక్టోబర్ 20 దసరా, నవంబర్ 5 కార్తీక ఏకాదశి, నవంబర్ 8 దీపావళి మరియు నవంబర్ 24 గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా వైన్స్ షాప్స్ మూసివేయనున్నారు.
డ్రై డేస్ జాబితాలో జాతీయ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా వర్తిస్తాయి కానీ కొన్ని మతపరమైన సెలవులు ప్రాంతాల ఆధారంగా మారతాయి. మహారాష్ట్రలో శివాజీ జయంతి షహీద్ దివాస్ అనంత చతుర్దశి రోజుల్లో ఆంక్షలు ఉంటాయి. కర్ణాటకలో గణేష్ చతుర్థి రోజున బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో నిషేధం విధిస్తారు. ఢిల్లీలో దీపావళి రోజున ఢిల్లీ ఎన్సిఆర్ ప్రాంతంలో డ్రై డే పాటిస్తారు.