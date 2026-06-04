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Telangana Liquor Sales: తెలంగాణలో మందుబాబుల హావా.. రెండు నెలల్లోనే ఎన్ని కోట్ల బీర్లు తాగారో తెలిస్తే షాక్.!.

Published: Jun 04, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:54 PM IST

Huge liquor sales in Hyderabad: జంట నగరాల పరిధితో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీగా మందు బాబులు బీర్లు తాగి ఆబ్కారీ ఖజనాకు భారీగా ఆదాయం సమకూర్చినట్లు  సమాచారం. మరోవైపు రెండు నెలల నుంచి ఎండలు దంచికొట్టిన విషయం తెలిసిందే.

Hyderabad liquor sales:1/6

Hyderabad liquor sales:

గత రెండు, మూడు నెలల నుంచి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇక సూర్యుడి ధాటికి ప్రజాజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అనేక చోట్ల 43 నుంచి 46 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఎక్కడ చూసిన జనాలుఇంట్లోంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే జడుసుకునే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. చాలా చోట్ల ప్రజలు వడదెబ్బలకు పిట్టల్లా రాలిపోయారు.  

Telangana liquor sales:2/6

Telangana liquor sales:

ఇక అత్యవసం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని నిపుణులు హెచ్చరించారు. మరోవైపు ఎండల నేపథ్యంలో బైటకు వెళ్లిన వారు ఎక్కువగా నీళ్లు తీసుకొవడం, పండ్ల రసాల్ని తీసుకొవడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. కొంత మంది సమ్మర్ హీట్ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు లిక్కర్ ను తాగుతారు. మందుబాబులు కొందరు చుక్కవెయ్యందే వారికి నిద్ర పట్టదని చెప్పుకొవచ్చు.  

summer heat wave effect:3/6

summer heat wave effect:

ఈ నేపథ్యంలో ఎండల నుంచి బైటపడేందుకు లిక్కర్ బాబులు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధితో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో విపరీతంగా మద్యం తాగి రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. వైన్ షాపుల్లో ఈ సమ్మర్ లో రెండు నెలల పాటు విపరీతంగా అమ్మకాలు జరిగాయి. ముఖ్యంగా.. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీర్ల విక్రయాలు భారీగా పెరిగి రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి.   

Liquor sales due to summer heat:4/6

Liquor sales due to summer heat:

గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి సుమారు 4 కోట్ల బీర్లు అదనంగా అమ్ముడవగా, మొత్తం విక్రయాలు 14 కోట్లకు చేరినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో బీర్ల వినియోగం అత్యధికంగా నమోదైంది. సాధారణ రోజుల్లో 1.5 లక్షల కేసుల వరకు ఉండే అమ్మకాలు, ఎండల తీవ్రత కారణంగా రోజుకు 2.2 లక్షల కేసులకు పెరిగినట్లు సమాచారం.

liquor brands:5/6

liquor brands:

బీర్ల విక్రయాలు పెరగడంతో ప్రభుత్వానికి ఆబ్కారీ శాఖకు ఆదాయం కూడా భారీగా సమకూరుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన సమయంలో మద్యం ద్వారా వచ్చే వార్షిక ఆదాయం సుమారు రూ.10 వేల కోట్లుగా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది నాలుగు రెట్లు పెరిగినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.  

Liquor sales records in telangana:6/6

Liquor sales records in telangana:

వేసవి సెలవులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కూడా బీర్ల అమ్మకాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా వైన్ వ్యాపార దారులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా లిక్కర్ బాబులు మాత్రం తమ ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి మరీ ప్రభుత్వం ఆబ్కారీ ఖజానను నింపడంతో మాత్రం సక్సెస్ అయ్యారంటూ కొంత మంది ఈ గణాంకాలు తెలిసిన వారు సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

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