Liquor Sales: తెలంగాణలో రికార్డు బద్దలు కొట్టిన మందు బాబులు.. మొత్తం ఆదాయం ఎంతంటే..!

Telangana Liquour Sales: తెలంగాణలో మందుబాబుల రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. గతంలో తెలంగాణ ఆవిర్భావం నుంచి ఎన్నడూ లేనట్టుగా 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో ఎక్సైజ్ ఆదాయం భారీగా పెరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్సైజ్ ఆదాయం ఇబ్బడిబ్బడగా పెరిగింది. 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ. 40,209 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఫస్ట్ టైమ్ రూ. 40 వేల కోట్ల ఆదాయానికి చేరుకోవడం ఓ రికార్డుగా చెప్పవచ్చు.
Liquor Sales Records: ఇక 2018-19 అర్థిక యేడాదిలో ఎక్సైజ్శాఖకు రూ.20,859 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఆ తర్వాత మద్యం ఆదాయం ఏడేళ్లలో 2025 -26 నాటికి రూ. 40.209 కోట్లకు చేరుకుంది ఇక 2024-25 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో రూ.37,487 కోట్ల ఆదాయం లిక్కర్ అమ్మకాల ద్వారా ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. 2025-26లో గత ఆర్ధిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే రూ.2722 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు అదనంగా పెరిగాయి. దీని కారణం కూడా ఉంది. గతంలో కంటే తెలంగాణలో మద్యం అమ్మకాలు 7 శాతం పెరిగాయి. మరోవైపు లిక్కడర్ ధరలు పెరగడం కూడా ఈ పెంపు ఓ కారణంగా చెబుతున్నారు.
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 382.91లక్షల కేసుల లిక్కర్, 387.34 లక్షల కేసుల బీరు అమ్మకాలు జరిగినట్టు తెలిపారు. 2025-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2 శాతం లిక్కర్ సెల్స్ పెరుగగా, బీరు అమ్మకాలు 9 శాతం అమాంతం తగ్గాయి. 2024-25లో 372.25 లక్షల కేసుల లిక్కర్, 536.13 లక్షల కేసుల బీరు అమ్మకాలు జరిగాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే బీరు అమ్మకాలు కాస్త తగ్గాయి. లిక్కర్ అమ్మకాలు కాసింత పెరిగడం మూలానా తెలంగాణ లిక్కర్ ఆదాయంలో భారీగా పెరుగుదల చోటు చేసుకుంది.
2025-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో నెలవారీగా మద్యం అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయనే విషయానికొస్తే... ఏప్రిల్లో రూ.3272 కోట్లు.. మేలో రూ.3561 కోట్లు.. జూన్లో రూ. 3273 కోట్లు.. జూలైలో రూ.3320 కోట్లు, ఆగస్టులో రూ. 3082 కోట్లు.. సెప్టెంబరులో రూ.3048 కోట్లు, అక్టోబర్లో రూ.2709 కోట్లు.. నవంబర్లో రూ.2868 కోట్లు..డిసెంబరులో రూ.5,051 కోట్లు.. 2026 జనవరిలో రూ.3325 కోట్లు.. ఫిబవ్రరి రూ.3208 కోట్లు.. మార్చి 31 రూ.3486 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. మొత్తంగా గతేడాది ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ. 40,209 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి.
ఎక్సైజ్శాఖకు 2620 ఏ -4 మద్యం షాపుల ద్వారా సంవత్సరానికి రెంటల్ ఫీజ్ ద్వారా రూ. 1771 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. 1214 బార్ల ద్వారా రూ. 549 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్టు ఎక్సైజ్ శాఖ తెలిపింది. 2025-26 ఆర్ధిక యేడాదికి ఎక్సైజ్ శాఖకు 95,628 దరఖాస్తుల ద్వారా రూ. 2869 కోట్ల ఆదాయం ఎక్స్ ట్రాగా వచ్చింది. డిసెంబర్ నెలలోనే రికార్డు స్థాయిలో ₹5,051 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి.
తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఎక్సైజ్ ఆదాయం.. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి పుష్కర కాలంగా ఎక్సైజ్శాఖకు అమ్మకాలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. 2015-16లో రూ. 12,706 కోట్లు, 2016-17లో రూ. 14.184 కోట్లు, 2017-18లో రూ.17,597 కోట్లు, 2018-19లో రూ.20,859 కోట్లు, 2019-20లో రూ.22,605 కోట్లు, 2020-21లో రూ.27,286 కోట్లు 2021-22లో రూ.30,783 కోట్లు , 2022-23లో రూ. 35,145 కోట్లు , 2023-24లో రూ.37,675 కోట్లు , 2024‘25లో రూ.37,488 కోట్లు 2025‘26లో రూ. 40,209 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది.