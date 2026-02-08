Liquor Shops: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. ఏకంగా 3 రోజులు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?..

Liquor shops closed in Telangana due to municipal elections: అన్నిరకాల మద్యం షాపులు రేపు (సోమవారం ) సాయంత్రం 5 నుంచి క్లోజ్ చేయాలని ఆబ్కారీ అధికారులు కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఎవరైన నిబంధనల్ని ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
తెలంగాణలో ఎన్నికల సందడి కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. అన్ని రకాల అస్త్ర శస్త్రాలతో ఎన్నికల ప్రచారంను నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా అధికారులు కూడా పకట్బంది చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు బుధవారం రోజున ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్నాయి.అదే విధంగా.. ఫిబ్రవరి 13న కౌంటింగ్ జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 16న మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు, వైస్పర్సన్లు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఎన్నికల్లో 2,996 వార్డులకు 12,944 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో ఎన్నికల సందడి చాలా రసవత్తరంగా మారింది.
ఈ క్రమంలో రేపు సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు అన్ని పార్టీల ప్రచారంకు తెరపడనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ప్రచారాలతో ,విమర్శనాస్త్రాలతో హోరెత్తిన మైకులు మూగబోనున్నాయి. మరోవైపు రేపు సాయంత్రం నుంచి ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఎన్నికల నిబంధనలు అమలులోకి వస్తాయిన ఎన్నికల అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రేపు సోమవారం ఫిబ్రవరి 8 సాయంత్రం నుంచి బుధవారం ఫిబ్రవరి 11 ఓటింగ్ ముగిసే వరకు ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో అన్నిరకాల మద్యం దుకాణాలు పూర్తిగా మూసి వేసి ఉంచాలని ఆబ్కారీ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు.
ఎక్కడైన నిబంధనలను అతిక్రమించి అక్రమంగా మద్యం అమ్మకాలు లేదా వైన్ షాపులను ఓపెన్ చేసి ఏవిధమైన పనులు చేసిన వారి లైసెన్స్ లురద్దు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆబ్కారీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో అన్ని పార్టీలు కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తున్నాయి.
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు పట్టం కట్టే వారికే రాబోయే ఎన్నికల్లో విజయం లభిస్తుందని పలు పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. మొత్తంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మున్సిపల్ ఎన్నికలను రెఫరెండంలా భావిస్తున్నాయి. దీంతో ఎక్కడ తగ్గకుండా పార్టీల నేతలు తమ శాయ శక్తుల అనేక వార్డుల్లో డోర్ టూ డోర్ కు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు మద్యం, డబ్బుల పంపిణి లేకుండా అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.