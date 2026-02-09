Liquor Shops Close: మందు బాబులకు షాక్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్ షాప్స్ క్లోజ్..

Liquor Shops Close: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలలో నేటి నుంచి మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. నేటి సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 11వ తేదీ వరకు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి.
Wine Shops Closed Telangana: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో లిక్కర్ షాపులు మూసివేస్తున్నట్టు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ప్రకటించింది. అదేవిధంగా ఫలితాల నేపథ్యంలో 13వ తేదీన కూడా వైన్స్, బార్లు బంద్ ఉండనున్నారు. ఈ మేరకు ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ సమీపిస్తుండడంతో ఆయా మునిసిపాలిటీలలో ప్రచారం ఊపందుకుంది..సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ప్రచార పర్వం ముగియనుంది. ప్రచారానికి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు గడువు ఉండటంతో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతున్నారు.
కరపత్రాలు తయారు చేసుకొని ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓటు వేయాల్సిందిగా ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. కొందరు అభ్యర్థులైతే ఏకంగా ఓటర్ల కాళ్లకు మొక్కుతూ వేయాలని వేడుకుంటున్నారు.
ఒకసారి అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు పలు చోట్ల డబ్బు, మాసం, మద్యం పంచుతున్నారు. ఈనెల 11న 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ జరుగుతుంది.
మొత్తం 2 వేల 982 వార్డులకు 12 వేల 930 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఈ క్రమంలో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు నేతలు సుడిగాలి ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాగా ఈ నెల 13 న జరుగనున్న కౌంటింగ్లో ఓటరు ఎవరికి మద్దతు తెలుపుతారో తేలిపోతుంది.