Liquor Shops Closed: మందు బాబులకు బిగ్ షాక్.. రేపు ఆ ఏరియాల్లో మద్యం షాపులు క్లోజ్..

Liquor Shops Closed in Areas: మద్యం బాబులకు మత్తు దిగిపోయే షాకింగ్ న్యూస్. సాధారణంగా చాలా మంది పొత్తంత కష్టపడి.. ఆ అలసట కారణంగా రాత్రి ఇంత మద్యం తీసుకుంటే కానీ వాళ్లకు నిద్ర పట్టదు. అలాంటి వాళ్లకు షాకింగ్ న్యూస్.
రేపు ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ లో పలు ప్రాంతాలకు ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో మద్యం దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఢిల్లీలోని MCDలోని 12 స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో మద్యం షాపులు క్లోజ్ కానున్నాయి.
నవంబర్ 30 (ఆదివారం) ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (MCD) పరిధిలో ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న 12 MCD వార్డులలో మద్యం దుకాణాలు మూసివేయబడతాయి. ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ శాఖ జారీ చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వు ప్రకారం, ఓటింగ్ రోజుతో పాటు లెక్కింపు రోజున మద్యం షాపులు మూసివేయబడతాయి.
ఈ వార్డులలోని మద్యం దుకాణాలు ఇప్పటికే నవంబర్ 28న సాయంత్రం 5.30 గంటలకు మూసివేసారు. ఓటింగ్ రోజు (నవంబర్ 30) సాయంత్రం 5:30 గంటలకు పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం 5.30 గంటలకు తెరుస్తారు.
ఎంసిడి ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న 12 వార్డులలోని మద్యం దుకాణాలు డిసెంబర్ 3న కౌంటింగ్ రోజున కూడా మూసివేయబడతాయి. ముండ్కా, షాలిమార్ బాగ్-బి, అశోక్ విహార్, చాందిని చౌక్, చాందిని మహల్, ద్వారక బి, డిచావోన్ కలన్, నరైనా, సంగం విహార్-ఎ, దక్షిణ్ పూరి, గ్రేటర్ కైలాష్, వినోద్ నగర్ ప్రాంతాల్లో మద్యం షాపులు బంద్ ఉంటాయి.
రేపు ఢిల్లీ ఎంసీడీ ఎలక్షన్స్ నవంబర్ 30న ఉప ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 3న ఓట్లు లెక్కించబడతాయి. ఇందులో ఆరు జనరల్ క్యాటగిరి.. ఐదు మహిళలకు రిజర్వ్ స్థానాలు , ఒకటి షెడ్యూల్ కులాలకు కేటాయించబడింది. దాదాపు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఉప ఎన్నికల్లో గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు.