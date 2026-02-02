Celebrities Blessed With Twins: రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు ట్విన్స్ పుట్టిన సంగతి తెలిసిందే. కవలల రాకతో మెగా కుటుంబంలో ఆనందం రెట్టింపైంది. అయితే సినీ పరిశ్రమలో గతంలో ట్విన్స్కి జన్మనిచ్చిన ఇతర సెలబ్రిటీల జాబితా ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరి సౌత్ ఇండస్ట్రీ నుండి బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వరకు కవలలకి జన్మనిచ్చిన సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హీరో మంచు విష్ణుకి మొదటి సంతానంగా ట్విన్స్ పుట్టారు. 2009లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న విష్ణు, విరానికకి.. 2011లో ట్విన్ గర్ల్స్ అరియానా, వివియానా జన్మించారు. ఆ తర్వాత 2018లో ఒక కుమారుడు, 2019లో మరో కూతురు జన్మించారు.
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ దంపతులకు కూడా ఇద్దరు మగ కవల పిల్లలు ఉన్నారు. వీరి పేర్లు ఉయిర్, ఉలాగ్. 2015లో 'నానుమ్ రౌడీ ధాన్' సినిమాలో కలిసి పనిచేసిన వీరిద్దరూ.. 2022లో మహాబలిపురంలో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2022 అక్టోబర్లో ఈ జంట సరోగసీ ద్వారా కవలలకు జన్మనిచ్చారు.
ప్రేమంటే ఇదేరా, రాజకుమారుడు లాంటి తెలుగు సినిమాలతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కూడా దగ్గరైంది బాలీవుడ్ బ్యూటీ, సొట్ట బుగ్గల సుందరి ప్రీతి జింటా. 46 ఏళ్ల వయసులో 2021లో సరోగసీ ద్వారా జై, జియా అనే ట్విన్స్కి జన్మనిచ్చింది.
డైరెక్టర్ కమ్ హీరో రాహుల్ రవీంద్రన్, సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద దంపతులకి 2022 జూన్లో ఇద్దరు ట్విన్స్ పుట్టారు. వీరిలో పాప, బాబు ఉన్నారు. వారిద్దరికీ ద్రిప్తా, శర్వాస్ అనే పేర్లు పెట్టారు. కాగా రాహుల్, చిన్మయి 2014లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్, మాన్యతా దత్ షహ్రాన్ దంపతులకు 2010లో షహ్రాన్, ఇక్రా అనే కవలలు జన్మించారు. సన్నీ లియోన్, డానియల్ వెబర్.. ఒక పాపను దత్తత తీసుకోగా, అదే సంవత్సరంలో కవల మగపిల్లలు పుట్టారు.