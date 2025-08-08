Liver Disease Symptoms: చర్మంపై ఈ 4 లక్షణాలు కనిపిస్తే మీకు లివర్‌ వ్యాధి ఉన్నట్టే.. అప్రమత్తంగా లేకపోతే అనర్థాలు జరిగిపోతాయ్..!!

Liver Disease Symptoms: ఆరోగ్యకరమైన కాలేయం లేకుండా ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని మనం ఊహించలేము. లివర్ మన శరీరంలో అతిముఖ్యమైన భాగం. దీని సరైన పనితీరు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యం. కానీ కొన్నిసార్లు కాలేయ వైఫల్యం లక్షణాలు చర్మం, ముఖంపై కూడా కనిపిస్తాయి. వీటిని ఎప్పుడూ మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఆ లక్షణాలు ఏంటో చూద్దాం.
లివర్..మన శరీరానికి చాలా ముఖ్యమైన ఆర్గన్. శరీరం నుంచి ట్యాక్సిన్స్ తొలగించేందుకు..అదేవిధంగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు లివర్ ఎన్నో విధులను నిర్వహిస్తుంది. జీర్ణక్రియను నిర్వహించడం, విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు నిల్వ చేయడం, హార్మోన్ల సమతులత్యను కాపాడటంలో కాలేయం ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో లివర్ సరిగ్గా పనిచేయనట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం జీవించలేడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి తన లివర్ సంరక్షణతోపాటు ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
లివర్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం చాలా అవసరం. చాలా సార్లు లివర్ పనిచేయకపోవడం అనేది గుర్తించకుండానే జరుగుతుంది. ముందుగా గుర్తించినట్లయితే చికిత్స చేయడం సులభం. లివర్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. కాలేయం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లయితే దాని లక్షణాలు ముఖం, శరీరంపై కనిపిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి ముఖం లేదా శరీరంపై అలాంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే వెంటనే వైద్యులకు సంప్రదించాలి. వీటిలో కామెర్లు, అలసట, బలహీనత, కడుపునొప్పి, వాంతులు, పొత్తికడుపులో నొప్పి, ఆకలి లేకపోవడం, వికారం, మూత్రంలో మార్పులు వంటి లక్షణాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తుంటాయి. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవైనా కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులు సంప్రదించాలి.
చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం : కామెర్లు ఓ సాధారణ లక్ష్యం. దీనిలో చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగంలోకి మారుతుంటాయి. ముఖంపై మొటిమలు పెరుగుతాయి. ముఖంలో గ్లో తగ్గుతుంది. కాలేయం బిలిరుబిన్ ను సరిగ్గా క్లియర్ చేయలేనప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది.
దురద-నీరసం: కాలేయ వైఫల్యం వల్ల చర్మంపై దురద వస్తుంది. రక్తంలో కలుషితాలు చేయడం వల్ల దురద సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ నీరసంగా అనిపిస్తుంది.
ముఖం, చర్మంపై మచ్చలు: కాలేయం వైఫ్యలం వల్ల చర్మంపై లేద లేదా ముదురు రంగు మచ్చలు లేదా బర్త్ మార్క్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని లివర్ స్పాట్స్ అని పిలుస్తారు.
నల్లమచ్చలు: కాలేయం వైఫల్యం కారణంగా శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ఇదిచర్మం రంగును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఫలితంగా నల్ల మచ్చలు కనిపించేందుకు కారణం అవుతుంది.
కాలేయంలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఒకేసారి అనేక వ్యాధులు అటాక్ చేస్తుంటాయి. కాలేయ సిర్రోసిస్, హెపటైటిస్, ఫ్యాటీ లివర్, లివర్ క్యాన్సర్, కాలేయ వైఫల్యం వంటి ఎన్నో తీవ్రమైన వ్యాధులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇవి తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని సూచిస్తుంటాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.