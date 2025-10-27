Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!

Clear Traffic Challan: మనలో చాలా మంది ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించరు. సిగ్నల్స్ పడినా వాటిని జంప్ చేస్తూ దూసుకుపోతుంటారు. అయితే అందరూ అలా చేస్తారని కాదు.. కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా.. కొన్ని సార్లు అజాగ్రత్త వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఫలితంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధించే చలాన్లు మాత్రం భారంగానే ఉంటాయి. అలా సిగ్నల్స్ జంప్ చేసినప్పుడు .. ఒక్కోసారి ట్రాఫిక్ చలాన్ రూ. 20వేల నుంచి రూ. 30వేల వరకు పెరిగిపోతోంది. ఇంత భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడం సామాన్యులకు పెద్ద సవాలుగానే ఉంటుంది. అలా మీరు కూడా 20వేల నుంచి 30వేల వరకు చలాన్లు పడిన బాధితులే అయితే .. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. భారత న్యాయవ్యవస్థలోని లోక్ అదాలత్ అనే ప్రత్యేక వేదిక ద్వారా మీరు ఈ చలాన్ను మాఫీ చేయించుకోవచ్చు లేదా భారీగా తగ్గించుకోవచ్చు.
లోక్ అదాలత్ (Lok Adalat) అనేది ప్రజలు తమ పెండింగ్ కేసులను సులభంగా, సామరస్యంగా పరిష్కరించుకునే ఒక ప్రజాస్వామ్య న్యాయ వేదిక. ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం లేదా నిర్దిష్ట కాలానికొకసారి జాతీయ లోక్ అదాలత్ (National Lok Adalat) నిర్వహిస్తుంది. ఈ రోజు, వేలాది ట్రాఫిక్ చలాన్ కేసులు విచారణకు వస్తాయి.ఈ సమయంలో న్యాయమూర్తులు లేదా జడ్జీలు చలాన్లపై సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అనేక సందర్భాల్లో జరిమానా మొత్తాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తారు. కొన్నిసార్లు పూర్తిగా మాఫీ కూడా చేస్తారు.
లోక్ అదాలత్లో చలాన్ మాఫీ కోసం దశల వారీ ప్రక్రియ దశ 1: ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్. టోకెన్ పొందడం. లోక్ అదాలత్లో పాల్గొనాలంటే ముందుగా ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. లేకపోతే మీ కేసు విచారణలోకి రాదు.
మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన State Legal Services Authority (SLSA) లేదా ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారిక వెబ్సైట్ (ఉదా: ఢిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వెబ్సైట్) సందర్శించండి. హోమ్పేజీలో లేదా “లోక్ అదాలత్” విభాగంలో ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
మీ పూర్తి పేరు, మొబైల్ నంబర్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పెండింగ్ చలాన్ వివరాలు, సమర్పించిన తర్వాత మీరు టోకెన్ నంబర్, అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పొందుతారు. ఇవి ఇమెయిల్ లేదా SMS ద్వారా వస్తాయి. ఈ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ను ప్రింట్ తీసుకుని ఉంచుకోండి. అదే మీ ఎంట్రీ పాస్.
దశ 2: లోక్ అదాలత్లో హాజరు కావడం: అపాయింట్మెంట్ లెటర్లో ఉన్న సమయానికి కనీసం ఒక గంట ముందుగా కోర్టుకు హాజరు కావడం మంచిది. అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ప్రింటవుట్, వాహన పత్రాలు (RC, బీమా, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్), చలాన్ కాపీలు లేదా రసీదులు,
న్యాయమూర్తి ముందు హాజరు అవ్వడం: లోక్ అదాలత్ కోర్టులు సాధారణ కోర్టులా కఠినంగా ఉండవు. వాతావరణం చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది.
క్షమాపణ లేదా రాయితీ కోసం అభ్యర్థన చేయండి: మీరు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని వివరించి, పొరపాటును అంగీకరించి జరిమానా తగ్గించమని న్యాయమూర్తిని అభ్యర్థించవచ్చు. న్యాయమూర్తి తన నిర్ణయంతో చలాన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా రూ. 20,000–రూ. 30,000 జరిమానా రూ. 500–రూ. 1,000 వరకు తగ్గిస్తారు. లేదా చిన్న తప్పులకు పూర్తిగా మాఫీ అవుతుంది.
చలాన్ క్లియర్ చేయడం: న్యాయమూర్తి నిర్ణయించిన కొత్త మొత్తాన్ని అక్కడికక్కడే చెల్లించండి. దీని తర్వాత మీ చలాన్ అధికారికంగా క్లియర్ అవుతుంది. సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న కేసు ముగుస్తుంది.
ఏ రకాల చలాన్లకు ఉపశమనం లభిస్తుంది? లోక్ అదాలత్లో సాధారణంగా క్రింది రకాల కేసులు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు: హెల్మెట్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం, సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడం, తప్పు పార్కింగ్, రెడ్ సిగ్నల్ దాటడం, సాధారణ అతి వేగం, లైసెన్స్ లేకుండా లేదా పత్రాలు అసంపూర్ణంగా ఉండడం. ఇవి సీరియస్ ఆఫెన్సులు (ఉదా: ప్రమాదం, మద్యం తాగి డ్రైవ్ చేయడం) కాకపోతే, ఎక్కువ అవకాశాలు మాఫీ లేదా తగ్గింపు లభించడానికి ఉంటాయి.
లోక్ అదాలత్ తేదీలు ప్రతి రాష్ట్రంలో వేర్వేరుగా ఉంటాయి. మీ ప్రాంత లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ లేదా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వెబ్సైట్లో తాజా తేదీలు తెలుసుకోండి.నిర్ణయించిన తేదీలో హాజరుకాకపోతే, తర్వాతి అదాలత్ వరకు వేచి ఉండాలి. లోక్ అదాలత్ సాధారణ ప్రజలకు చట్టపరంగా పెద్ద ఉపశమనం ఇస్తున్న ఒక గొప్ప అవకాశం. చిన్న తప్పులకుగానీ, అనుకోని చలాన్లకుగానీ భారీ జరిమానా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా, సరళమైన ప్రక్రియ ద్వారా చట్టబద్ధంగా తగ్గించుకోవచ్చు.