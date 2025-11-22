English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Longest Serving Chief Minister: నితీష్ కుమార్ సహా భారత్ లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంలు వీళ్లే..

Longest Serving Chief Minister: నితీష్ కుమార్ సహా భారత్ లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంలు వీళ్లే..

Longest Serving Chief Minister of india: నితీష్ కుమార్ బిహార్ లో 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఆయన ఒక టర్న్ లో మూడు సార్లు చేసిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో అత్యధిక కాలం ఒకే రాష్ట్రంలో వేర్వేరు సమయాల్లో ఎక్కువ  కాలం  సీఎంలుగా పనిచేసిన వారి విషయానికొస్తే..
1 /11

తాజాగా జరిగిన బిహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి విజయ దుందుభి మోగించింది. నితీష్ కుమార్ 10వ సారి  ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో ఒకే రాష్ట్రాన్ని ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూ కాకుండా ఓవరాల్ గా  పరిపాలించిన ఫస్ట్ 10 మంది నేతలు ఎవరున్నారు. 

2 /11

పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ - సిక్కిం.. మన దేశంలో అతిచిన్న రాష్ట్రమైన సిక్కింకు పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ 24 యేళ్ల 165 రోజులు  ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించారు. మన దేశంలో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన జ్యోతి బసు రికార్డును బద్దలు కొట్టారు. 1994 డిసెంబర్ 12 నుంచి 2019 మే 26 వరకు సీఎంగా పనిచేశారు. సిక్కిం డెమెక్రాటిక్ ఫ్రండ్ నుంచి ఐదు సార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తా చాటారు. 

3 /11

నవీన్ పట్నాయక్ - ఒడిషా..  నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిషా రాష్ట్రంలో వరుసగా 24 యేళ్లు పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించారు. 2000 మార్చి 5 నుంచి 2024 జూన్ 12 వరకు ఈ పదవిలో ఉన్నారు. 

4 /11

జ్యోతి బసు - పశ్చిమ బెంగాల్‌.. జ్యోతిబసు దాదాపు 23 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించారు. 19977 జూన్ 21 నుంచి 2000 నవంబర్ 5 వరకు సీఎంగా ఉన్నారు. ఈయన దిగిపోయే వరకు అత్యధిక కాలం పాలించిన ముఖ్యమంత్రిగా పాలించిన రికార్డు ఈయనదే. 

5 /11

గెగాంగ్‌ అపాంగ్‌ - అరుణాచల్ ప్రదేశ్.. గెగాంగ్ అపాంగ్ వేర్వేరుగా దాదాపు అరుణాచల్ ప్రదేశాన్ని 22 యేళ్లుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఏలారు. 1980 జనవరి 18 నుంచి 1999 జనవరి 19 వరకు దాదాపు 19 యేళ్లు పరిపాలించారు. ఆ తర్వాత 2003 ఆగష్టు 3 నుంచి 2007 ఏప్రిల్ 9వ రకు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 

6 /11

లాల్‌ థన్హావ్లా - మిజోరం.. లాల్‌ థన్హావ్లా మిజోరాం రాష్ట్రాన్ని ఏకబిగిన కాకుండా వేరు వేరు సందర్భాల్లో కలిపి మొత్తంగా 22 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. 

7 /11

వీరభద్ర సింగ్‌ - హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌  లీడర్  వీరభద్ర సింగ్‌ హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ సీఎంగా ఎక్కువ కాలం పాలించారు. కంటిన్యూగా కాకుండా వేర్వేరు కాలాల్లో ముఖ్యమంత్రిగా 21 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించారు.    

8 /11

మాణిక్‌ సర్కార్‌- త్రిపుర.. త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా మాణిక్ సర్కార్ వరుసగా నాలుగు పర్యాయాలు అంటే 19 యేళ్లు సీఎంగా ఆ రాష్ట్రాన్ని ఏలారు. 1998 మార్చి 11 నుంచి 2018 మార్చి 9 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఏకబిగిన పరిపాలించారు. 

9 /11

నీతీశ్‌ కుమార్‌ - బిహార్‌.. బిహార్‌లో ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన సీఎం నీతీశ్‌ కుమార్‌.. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 19 ఏళ్లు పదవిలో ఉన్నారు. ఈ టర్న్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే 24 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా రికార్డు సొంతం అవుతుంది. ఈయన వేర్వేరుగా ఈ పదవిలో ఉన్నారు.  2000లో తొలిసారి  ఏడు రోజులు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు.   

10 /11

కరుణానిధి- తమిళనాడు.. తమిళనాడులో కరుణానిధి ఒకేసారి కాకుండా  పలు దఫాల్లో 18 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ద్రవిడ ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ఆయన తమిళనాడులో తనదైన ముద్ర వేశారు.   

11 /11

ప్రకాశ్‌ సింగ్‌ బాదల్‌ -పంజాబ్‌.. పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా ఆ రాష్ట్రాన్ని అత్యధిక కాలం పరిపాంచిన నేతగా  ప్రకాశ్‌ సింగ్‌ బాదల్‌ రికార్డు ఉంది.   నాలుగు సార్లు కంటిన్యూ కాకుండా వేర్వేరు సందర్భాల్లో  దాదాపు 18 ఏళ్లు సీఎంగా ఉన్నారు.

Longest Serving CM nitish kumar bihar Bihar CM Prakash Singh Badal Karunanidhi Minik Sarkar Veera Bhadra Singh Himachal Pradesh National

Next Gallery

Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?