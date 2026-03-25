Chala Bagundi Actress Malavika Latest Photos: 'చాలా బాగుంది' ఈ తెలుగు సినిమా హీరోయిన్ మాళవిక గుర్తుందా? శ్రీకాంత్, వడ్డే నవీన్తో కలిసి నటించిన ఈ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? థాయిలాండ్ బీచ్ వద్ద ఆమె ఫొటోస్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈవీవీ సత్యనారాయణ డైరెక్షన్లో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న మాళవిక ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుంది? ఆమె గురించిన ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
నటి మాళవిక తెలుగుతోపాటు తమిళ చిత్రాల్లో కూడా నటించింది. ' చాలా బాగుంది' తెలుగు సినిమాలో ఆమె హీరో శ్రీకాంత్తో నటించింది. తెలుగు కంటే తమిళ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా సినిమాలు చేసింది. అయితే ఈ నటి పెళ్లి తర్వాత కాస్త సినిమాలకు బ్రేక్ చెప్పింది.
మాళవిక బెంగళూరుకు చెందిన నటి. ఆమె లైఫ్ స్టైల్ గురించిన ఎప్పటికప్పుడు ఫొటోస్ షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. నిత్యం యోగా, సూర్య నమస్కారాలు చేస్తూ యాక్టీవ్గా ఉంటుంది. అయితే తాజాగా థాయిలాండ్ బీచ్లో ఫోర్ ఆర్మ్ స్టాండ్ యోగాసనం వేస్తూ అందరిని ఆకర్షించింది.
1999లో మాళవిక సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. 'ఉన్నైతేడి' అనే చిత్రంలో నటించిన ఆ తర్వాత కన్నడ తెలుగు భాషల్లో నటన మొదలుపెట్టింది. 2009 వరకు ఆమె సినిమాల్లో నటించింది. ఆ తర్వాత కాస్త బ్రేక్ తీసుకుంది.
అయితే మాళవిక అసలు పేరు శ్వేత. సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె పేరు మాళవికగా మార్చుకుంది. ఆమె 2007 లో సుమేష్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. 45 ఏళ్ల మాళవికకు ప్రస్తుతం ఒక 8 ఏళ్ల కొడుకు కూడా ఉన్నాడు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ట్రావెల్ కి సంబంధించిన ఫొటోస్ కూడా వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి.
తాజాగా ఆమె థాయిలాండ్ బీచ్ సందర్శించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె బీచ్ పక్కనే ఫోర్ ఆర్డ్మ్ స్టాండ్ అంటే తలకిందులుగా యోగాసనం వేస్తూ ఆమె ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. 45 ఏళ్ల వయసులో ఇలా ఆసనం వేయడంతో ఆమె ఎంత ఫిట్ గా ఉందో అర్థం అవుతుంది.
ఈ తలకిందులు యోగా ఆసనం వేయడం వల్ల మెదడుకు రక్తప్రసరణ బాగా పెరిగుతుంది. స్ట్రెస్ కూడా తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ముఖంపై అంత త్వరగా వృద్ధాప్య ఛాయలు కూడా కనిపించవు. దీంతోపాటు వెన్ను ముఖ కూడా నిటారుగా మారడానికి సహాయపడుతుంది.