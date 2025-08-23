Lord Ganesha Favorite Zodiac: వినాయకుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరి ఎల్లప్పుడు ఊహించని డబ్బు పొందుతారు..

Lord Ganesha Most Favorite Zodiac Sign: కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ వినాయకుడి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరు జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వినాయకుడి ఆశీస్సులతో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి.
Lord Ganesha Most Favorite Zodiac Sign Telugu: సనాతన ధర్మంలో వినాయకుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అందుకే ఆయనను అన్ని దేవతల కంటే మొదటగా పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఏదైనా పనులు ప్రారంభించే ముందు కూడా విగ్నేశ్వరుని పూజించడం ఆనవాయితి.. గణేశుడి పేరుతో పని ప్రారంభించడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారని ఒక నమ్మకం. అంతేకాకుండా ఆయనను పూజించడం వల్ల పనుల్లో వస్తున్న ఎలాంటి అడ్డంకులు అయినా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కూడా వినాయకుడికి మంచి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వినాయకుడిని బుధ గ్రహం కారక దేవుడిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న ప్రతి రాశికి విగ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆయన ఆశీస్సులతో ఎలాంటి పనులైన ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ వినాయకుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఆ రాశులు ఏవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వినాయకుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో మేషరాశి 1. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆయన అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని అందిస్తారు. గణేశుడి ఆశీస్సులతో వీరు కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఎలాంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరి జీవితంలో డబ్బుకు కోరతే ఉండదు..
మిథున రాశి వారికి కూడా వినాయకుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది. వీరు ఆయన ఆశీస్సులతో మంచి తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. అలాగే వాక్చాతుర్యం వీరికి చాలా బాగుంటుంది. దీని కారణంగా వ్యాపార రంగంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అదృష్టం సహకరించి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ప్రతి పనిలో ఊహించని విజయాలు కూడా లభిస్తాయి. వీరికి ప్రతి పనిలో గౌరవం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వినాయకుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో మకర రాశి కూడా ఒకటి. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి కూడా అన్ని రకాల సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు వివాహాల పరంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆర్థిక సంక్షోభం రానివ్వకుండా వినాయకుడు ఎంతగానో సహాయపడతాడు. అంతేకాకుండా జీవితం మొత్తం ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలపరంగా వీరికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా విగ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పనిలో మంచి పురోగతి లభించి పూర్తవుతాయి. దీంతోపాటు విగ్నేశ్వరుడు వీరిని ఆపదలో నుంచి రక్షిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా వీరికి ఎల్లప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి.
కుంభరాశి వారికి కూడా వినాయకుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. వీరికి ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ కు సంబంధించిన జీవితంలో విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరు వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు. ఎలాంటి పనులు చేసిన వీరు ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు.