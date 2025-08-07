Lord Krishna Favorite Zodiac: శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి అపారమైన ధన లాభాలు.. ఏం చేసిన డబ్బే డబ్బు..

Lord Krishna Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశులు అంటే శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం.. ఈ రాశుల వారికి ఆయన అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి జీవితంలో కష్టాలు అనేవి రావు.
Lord Krishna Favorite Zodiac Signs Telugu: భారతదేశవ్యాప్తంగా మరికొన్ని రోజుల్లోనే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతి ఏడు ఈ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శ్రీకృష్ణుడు జన్మదిన సందర్భంగా ఈ వేడుకలను జరుపుకుంటారని పురాణాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని గ్రహాలకు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తూనే ఉంటుంది. వీరు ఊహించని ధన లాభాలతో పాటు అన్ని కష్టాల నుంచి సులభంగా విముక్తి పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడి ఆశీస్సులు కలిగిన రాశుల వారు ఆనందంతోపాటు ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్సును కూడా పొందగలుగుతారు. అయితే, శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం పొందే ప్రత్యేకమైన రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ సింహ రాశి వారు పొందుతారు. అందుకే వీరు అన్ని రంగాల్లో సులభంగా పురోగతి సాధించడమే కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరికి ఎలాంటి కోరికలైనా సులభంగా నెరవేరుతూ ఉంటాయి. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారికి అదృష్టం ఏప్పటికప్పుడు రెట్టింపు అవుతూ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. ఎలాంటి అడ్డంకులు అయినా తొలగిపోతూ ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ రాశి వారు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం తులా రాశి వారికి కూడా ఉంటుంది. వీరు ఎల్లప్పుడు జీవితంలో సానుకూల ప్రభావంతో అన్ని పనులు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వీరు కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందమైన సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు.
శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశుల్లో తులా రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారు జీవితం మొత్తం విలాసవంతంగా గడుపుతారు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహంతో వీరు సమాజంలో గొప్ప గౌరవాన్ని సంపాదించుకుంటారు. అంతేకాకుండా వీరికి పేరు ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేసి జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు.