Lord Krishna Favorite Zodiac: శ్రీకృష్ణుడు ఏరి కోరి ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరు ఎప్పటికైనా కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం!

Lord Krishna Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు కొన్ని రాశులను ఎంతో ఇష్టపడతాడు. దీని కారణంగానే ఆయా రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.
Lord Krishna Favorite Zodiac Signs Latest Telugu News: హిందూ పురాణాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడిని ప్రేమ భక్తి అనురాగం ఆకర్షణకు సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే అన్ని దేవుళ్ళతో పోలిస్తే శ్రీకృష్ణుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని గ్రహాలను శ్రీకృష్ణుడు పాలిస్తూ ఉంటాడని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం కూడా కొన్ని రాశుల వారిపై ఉంటుంది.
దీనివల్ల కొన్ని గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో పాటు శ్రీకృష్ణుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారిని శ్రీకృష్ణుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. వారికి ఎల్లప్పుడూ ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. అయితే జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ ఇష్టపడే రాశులేవో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీన రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం ఉంటుంది కాబట్టి వీరు ఎంతో సులభంగా ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకొని వారికి సహాయం చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన మనసుతో జీవితాన్ని గడుపుతారు. అలాగే చేయాలనుకుంటున్న పనులు కూడా ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. వీరికి డబ్బు పరంగా కూడా ఎలాంటి లోటు ఉండదు.
శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారికి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆయన అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు జీవితాన్ని ఎంతో సాధారణంగా గడపగలుగుతారు. అలాగే జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో ప్రేమగా జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. వీరు ప్రజల హృదయాల్లో సులభంగా స్థానాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ప్రేమించే వారి పట్ల కూడా వీరు అద్భుతమైన దయా గుణాన్ని చూపిస్తారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా శ్రీకృష్ణుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. దీనివల్ల వీరికి కుటుంబ జీవితం చాలా బలంగా ఉంటుంది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటారు. వీరి జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ చూడని డబ్బు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ అనురాగాలతో జీవితాన్ని అద్భుతమైన మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్తారు.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమాచారాన్ని, వార్తలను జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.