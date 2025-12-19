English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vishnu Blessings On Zodiac: శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇష్టమైన రాశులు.. వీరికి ధనం, విజయానికి లోటు ఉండదు!

Lord Vishnu Blessings On Zodiac Signs Latest News: శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం పొందే కొన్ని రాశులవారు జీవితంలో ఊహించని సంపాదన పొందుతారు. అలాగే అదృష్టం పొంది.. బోలెడు విజయాలు  సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుటుంది..

Lord Vishnu Blessings On Zodiac Signs Telugu Latest News: హిందూ పురాణాల ప్రకారం, శ్రీ మహావిష్ణువును విశ్వానికి సంరక్షకుడిగా భావిస్తారు. అందుకే చాలా మంది హిందువులు రోజు ఆరాధిస్తారు. స్వామిని ప్రతి రోజు పూజించడం వల్ల ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుందని నమ్మకం.. అంతేకాకుండా మానసిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అనుగ్రహం వల్ల భౌతిక ఆనందంతో పాటు సంపద కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది..
 
1 /6

శ్రీ మహావిష్ణువుకు జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఆయను కెరీర్‌లో పురోగతి, విద్యలో విజయం, వ్యాపారాల్లో సంపదకు సూచికగా భావిస్తారు. అంతేకాకుడా స్వామికి బృహస్పతి గ్రహంతో సంబంధం  ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం పొందే ప్రతి ఒక్కరికి గురు గ్రహం శుభ ఫలితాలు అందుతాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులు అంటే కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుకు చాలా ఇష్టం. దీంతో వీరు అన్ని సమయాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు.

2 /6

విష్ణువు అనుగ్రహం పొందే రాశుల్లో తుల రాశి కూడా ఒకటి.. ఈ రాశివారు కష్టపడి పని చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు పనుల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఎప్పుడు వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. తెలివితేటలతో వీరు ముందుకు సాగుతారు..  

3 /6

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. వృషభ రాశివారికి కూడా ఎల్లప్పుడూ శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరు పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. దీంతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా వీరికి కలిగి.. అద్భుతమైన సంపాదన కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధిస్తారు.   

4 /6

కర్కాటక రాశి వారు కూడా విష్ణువు అనుగ్రహం పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు కూడా ఎల్లప్పుడు మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే వీరికి అనుకున్న లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు బాగుటుంది.  

5 /6

సింహ రాశివారికి కూడా ఆ స్వామి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వీరు కూడా ఎలాంటి పనులు చేసిన మంచి లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఎల్లప్పుడు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ అనుకూలంగా మారి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

6 /6

(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)  

