Lose 7 kgs in 21 days: 21 రోజుల్లో 7 కిలోలు తగ్గాలా.. సెలబ్రిటీ డైటీషియన్ బయటపెట్టిన సూపర్ ప్లాన్ ఇదే..!

Lose 7 kgs in just 21 days: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో 7 రోజులో బరువు డైట్ల గురించి చాలా ట్రెండ్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ వాటిలో చాలా డైట్లు కఠినంగా ఉండటం.. త్వరగా బరువు తగ్గిస్తామనే పేరుతో ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేయడం లాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ డైటీషియన్ రిచా గంగాని పరిచయం చేసిన 18-10-8-4-1 ఫార్ములా మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ప్రముఖ సెలబ్రిటీ డైటీషియన్.. రిచా గంగాని పరిచయం చేసిన 18-10-8-4-1 ఫార్ములా ప్రస్తుతం బరువు తాగాలి అనుకునేవారిలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా నేహా ధూపియా ఈ 21 రోజుల ఛాలెంజ్లో పాల్గొనడంతో ఇది మరింత వైరల్ అయింది. ఈ డైట్ ప్లాన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… ఇది ఆకలితో ఉండమని చెప్పదు. శరీరానికి అవసరమైన ఆహారం, విశ్రాంతి, కదలిక అన్నిటికీ సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఈ విధానం వల్ల 21 రోజుల్లో 5 నుంచి 7 కిలోల వరకు బరువు తగ్గవచ్చని రిచా గంగాని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, మెటబాలిజం మెరుగుపడటం, ఎనర్జీ పెరగడం కూడా దీని లక్ష్యం.
ఈ ఫార్ములాలో రోజూ పాటించాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన అలవాట్లు ఉన్నాయి. 18 గంటల ఉపవాసం (Intermittent Fasting): రోజుకు 18 గంటలు ఉపవాసంగా ఉండాలి. మిగిలిన 6 గంటలలోనే భోజనం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరం లోపల నిల్వ ఉన్న కొవ్వును కరిగించడం ప్రారంభిస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా సరైన విశ్రాంతి లభిస్తుంది.
10,000 అడుగులు నడక: రోజూ కనీసం 10 వేల అడుగులు నడవాలి. ఇది కొవ్వు కరిగించడంలో, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడటంలో, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండటంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. 8 గంటల నిద్ర: బరువు తగ్గాలంటే సరైన నిద్ర చాలా అవసరం. రోజుకు కనీసం 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.
4 లీటర్ల నీరు: రోజూ 4 లీటర్ల వరకు నీరు లేదా హెర్బల్ టీలు తాగాలి. ఇది శరీరంలోని టాక్సిన్స్ బయటకు పంపుతుంది. పొట్ట ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. 1 గ్రాము ప్రోటీన్: శరీర బరువుకు తగ్గట్టు ఒక్కో కిలోకి ఒక గ్రాము ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి. దీని వల్ల కండరాలు బలంగా ఉంటాయి, శరీరం టోన్గా మారుతుంది. ఈ ప్లాన్లో ఎలాంటి ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ అవసరం లేదు. క్లిష్టమైన లెక్కలు కూడా ఉండవు. క్రమశిక్షణతో పాటిస్తే చాలు.
రిచా గంగాని ఈ ప్లాన్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదయపు మిశ్రమాన్ని కూడా సూచిస్తున్నారు. అందులో పచ్చి పసుపు, అల్లం, మిరియాలు, నిగెల్లా గింజలు, కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె లేదా నెయ్యి ఉంటాయి. ఇవన్నీ నీటితో కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలోని వాపు తగ్గి..మెటబాలిజం వేగంగా పని చేస్తుందని చెబుతున్నారు. నేహా ధూపియా ఈ ప్లాన్ పాటించిన తర్వాత తనకు బరువు తగ్గడమే కాకుండా, శక్తి పెరిగిందని, ఫోకస్ మెరుగుపడిందని చెప్పింది. అందుకే చాలా మంది ఈ డైట్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. కొందరు స్కిన్ గ్లో పెరిగిందని, నిద్ర బాగా పడుతోందని కూడా అంటున్నారు.
ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా డైట్ లేదా ఉపవాస విధానం మొదలుపెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ లేదా నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు పాటించాలి.