Low Budget Bikes:చీప్ అండ్ బెస్ట్..గ్రేట్ మైలేజీ కూడా..90వేల లోపు అదిరిపోయే బైక్స్ మీకోసం..!!

Top 5 Bikes In 100cc: టూ వీలర్స్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎంత సందడి చేస్తున్నప్పటికీ నేటికీ కూడా పెట్రోల్ వాహనాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. దీనికి తోడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు చార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత వల్ల కూడా పెట్రోల్ వాహనాలను కొనుగోలు చేసేందుకు మెజారిటీ ప్రజలు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా 100 సిసి బైక్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఈరోజుకు కూడా జనం తమ ఛాయస్ గా తీసుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా హీరో మోటో కంపెనీకి చెందినటువంటి 100 సిసి బైక్స్ మార్కెట్లో చక్కటి ప్రాచుర్యాన్ని పొందాాయి. ముఖ్యంగా 100 సిసి బైక్స్ లో మైలేజీ అనేది ప్రధాన అంశంగా ఉంటుందిజ సాధారణంగా ఈ బైకులు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ కు 50 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజీని అందజేస్తుంటాయి. దీంతో టూ వీలర్స్ మార్కెట్లో ఎక్కువగా 100 సిసి బైక్ లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు హీరో మోటో కంపెనీకి చెందిన 100 సిసి బైక్ ల గురించి వాటి ధర మైలేజీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Hero Splendor Plus XTEC హీరో మోటో కార్ప్ కంపెనీకి చెందినటువంటి స్ప్లెండర్ సిరీస్ బైకులు ఇప్పటికీ కూడా చక్కటి సేల్స్ అందుకుంటున్నాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా మైలేజీ అనేది అత్యంత కీలకమైనది అని చెప్పవచ్చు. ఈ బైక్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇంజిన్: 97.2 సీసీ మైలేజ్: 73 కిలోమీటర్లు/ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: 83,029
హీరో మోటో కార్ కు చెందిన బేసిక్ బైక్ వర్షన్ గా చెప్పుకునే సిడి 100 బైక్ ప్రస్తుతం హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ బైకుగా అవతరించింది. మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే లభించే ఈ బైక్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇంజిన్: 97.2 సీసీ మైలేజ్: 65 కిలోమీటర్లు/ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: 59,416
Honda Shine 100 హోండా కంపెనీకి చెందినటువంటి ఈ బేస్ మోడల్ బైక్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి సేల్స్ తో దూసుకెళ్తోంది. అధిక మైలేజ్ తో పాటు తక్కువ ధరలో ఉండటం దీని ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. ఇంజిన్: 98.98 సీసీ మైలేజ్: 65 కిలోమీటర్లు/ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: 69,171
Hero Splendor Plus హీరో స్ప్లెండర్ సిరీస్ కు చెందిన మరో మోడల్ బైక్ హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్, ఇప్పటికీ కూడా ఇది మార్కెట్లో చక్కటి సేల్స్ అందుకుంటోంది. ఇంజిన్: 97.2 సీసీ మైలేజ్: 62 కిలోమీటర్లు/ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: 79,121
Hero Passion Plus హీరో మోటో కార్ప్ కంపెనీకి చెందినటువంటి మరో బైక్ హీరో పాషన్ ప్లన్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఇంజిన్: 97.2 సీసీ మైలేజ్: 60 కిలోమీటర్లు/ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: 81,837